新聞標題【民報】【人物】彰基護校校長 華仁愛（1909〜2011）
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【人物】彰基護校校長 華仁愛（1909〜2011）

 2021-05-22 09:00
華仁愛。圖／擷自賴永祥教授本土人物網站
簡介：

華仁愛（Jeane Walvoord）， 1909年6月9日生於日本，她的父親是美國派往日本的宣教士。在她10歲那一年，父親要逝世前，她們全家圍繞在父親床前禱告，她聽到了聲音說：「Jeane，妳長大了要做宣教師。」從此她立志要學習父親走上傳教的路！父親過世後，母親帶領家人回到美國。華仁愛取得公共衛生碩士學位，1931年她受教會差派前往中國廈門的教會醫院服務，期間曾患了大病被送回美國休養一段時間，之後又被派往菲律賓服務。1954年，彰化基督教醫院蘭大弼院長邀請她來台灣，接任彰基的護理部主任，1955年彰基設立了護理學校，她擔任校長並主授內外科看護學與公共衛生課程，當時為中部地區培養了不少護理人才。在1961年台北馬偕院長羅慧夫邀請她前往馬偕醫院擔任護理部主任兼任護理學校校長，當時彰基的護理學生就前往馬偕受訓兩年再回彰基實習，兩校合作了六年之久，培養出來的畢業生多能通過考試成為優秀的護理人員。

她的公共衛生專長讓她重視疾病的預防工作，她成立了彰基的公衛部門，深入社區及偏遠鄉間從事巡迴義診及衛教工作，她又編寫「公共衛生」教科書，並訓練公共衛生護士！1974年，華仁愛從馬偕退休，獲頒「好人好事」的獎牌，感謝她對台灣護理界和公共衛生的貢獻。

華仁愛終生以護理工作和公共衛生的事業奉獻於「全人醫療」，將「靈性關懷」注入護理和公衛的服務。2011年11月，她因跌倒骨折，雖經開刀治療，但年歲已高終於在12月4日安息主懷，享年102歲。她所播下愛的種子繼續在台灣發芽茁壯！

華仁愛（Jeane Walvoord）， 1909年6月9日生於日本，她的父親是美國派往日本的宣教士，在日本一所基督教學校擔任校長十四年之久。在她10歲那一年，父親要逝世前，她們全家圍繞在父親床前禱告，她聽到了聲音說：「Jeane，妳長大了要做宣教師。」從此她立志要學習父親走上傳教的路！父親過世後，母親帶領家人回到美國並去Hope College擔任舍監，讓她們三姊妹得以完成大學課程。之後，華仁愛又進入密西根大學的研究所進修健康與護理課程，並取得公共衛生碩士學位，1931年她受教會差派前往中國廈門的教會醫院服務，期間曾患了大病被送回美國休養一段時間，之後又被派往菲律賓服務。1954年，彰化基督教醫院蘭大弼院長邀請她來台灣，正值英國來的賀恩惠姑娘返國度假，就由她接任彰基的護理部主任，1955年彰基為了訓練護理人才設立了護理學校，她擔任校長並主授內外科看護學與公共衛生課程，當時為中部地區培養了不少護理人才。在1961年同屬美國歸政教會差派來台的台北馬偕醫院院長羅慧夫，也邀請她前往馬偕醫院擔任護理部主任兼任護理學校校長，當時彰基的護理學生就前往馬偕受訓兩年再回彰基實習，兩校合作了六年之久，培養出來的畢業生多能通過考試成為優秀的護理人員。

華仁愛在醫院中從事護理工作是抱著「基督的愛」來回應上帝照顧弱小病患的呼召，她每天早上巡視病房，探視病患詢問病情，對病人親切又鼓勵，她分享上帝的信息給受苦的病患，因為她相信：「愛是最好的良藥，愛使生命更有意義，使世界更美好。」此外她的公共衛生專長讓她重視疾病的預防工作，她成立了彰基的公衛部門，深入社區及偏遠鄉間從事巡迴義診及衛教工作，她又編寫「公共衛生」教科書，並訓練公共衛生護士，這是6O年代台灣護理界最早的公共衛生教材！一直到1974年，華仁愛從馬偕退休，當時台灣政府頒給她「好人好事」的獎牌，感謝她對台灣護理界和公共衛生的貢獻。她回到美國陪伴年邁的母親，照護她的母親到過世後，仍在美國的教會參與巡迴宣教的工作，一直到她93歲都還是教會機構的義工，真的實現了她對父親的許諾：「要成為一個救人靈魂的宣教師」。

華仁愛終生以護理工作和公共衛生的事業奉獻於「全人醫療」，將「靈性關懷」注入護理和公衛的服務。2011年11月，她因跌倒骨折，雖經開刀治療，但年歲已高終於在12月4日安息主懷，享年102歲。她所播下愛的種子繼續在台灣發芽茁壯！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集

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