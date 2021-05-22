華仁愛（Jeane Walvoord）， 1909年6月9日生於日本，她的父親是美國派往日本的宣教士，在日本一所基督教學校擔任校長十四年之久。在她10歲那一年，父親要逝世前，她們全家圍繞在父親床前禱告，她聽到了聲音說：「Jeane，妳長大了要做宣教師。」從此她立志要學習父親走上傳教的路！父親過世後，母親帶領家人回到美國並去Hope College擔任舍監，讓她們三姊妹得以完成大學課程。之後，華仁愛又進入密西根大學的研究所進修健康與護理課程，並取得公共衛生碩士學位，1931年她受教會差派前往中國廈門的教會醫院服務，期間曾患了大病被送回美國休養一段時間，之後又被派往菲律賓服務。1954年，彰化基督教醫院蘭大弼院長邀請她來台灣，正值英國來的賀恩惠姑娘返國度假，就由她接任彰基的護理部主任，1955年彰基為了訓練護理人才設立了護理學校，她擔任校長並主授內外科看護學與公共衛生課程，當時為中部地區培養了不少護理人才。在1961年同屬美國歸政教會差派來台的台北馬偕醫院院長羅慧夫，也邀請她前往馬偕醫院擔任護理部主任兼任護理學校校長，當時彰基的護理學生就前往馬偕受訓兩年再回彰基實習，兩校合作了六年之久，培養出來的畢業生多能通過考試成為優秀的護理人員。

華仁愛在醫院中從事護理工作是抱著「基督的愛」來回應上帝照顧弱小病患的呼召，她每天早上巡視病房，探視病患詢問病情，對病人親切又鼓勵，她分享上帝的信息給受苦的病患，因為她相信：「愛是最好的良藥，愛使生命更有意義，使世界更美好。」此外她的公共衛生專長讓她重視疾病的預防工作，她成立了彰基的公衛部門，深入社區及偏遠鄉間從事巡迴義診及衛教工作，她又編寫「公共衛生」教科書，並訓練公共衛生護士，這是6O年代台灣護理界最早的公共衛生教材！一直到1974年，華仁愛從馬偕退休，當時台灣政府頒給她「好人好事」的獎牌，感謝她對台灣護理界和公共衛生的貢獻。她回到美國陪伴年邁的母親，照護她的母親到過世後，仍在美國的教會參與巡迴宣教的工作，一直到她93歲都還是教會機構的義工，真的實現了她對父親的許諾：「要成為一個救人靈魂的宣教師」。

華仁愛終生以護理工作和公共衛生的事業奉獻於「全人醫療」，將「靈性關懷」注入護理和公衛的服務。2011年11月，她因跌倒骨折，雖經開刀治療，但年歲已高終於在12月4日安息主懷，享年102歲。她所播下愛的種子繼續在台灣發芽茁壯！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集