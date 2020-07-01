英國駐聯合國日內瓦總部大使布萊斯韋特（Julian Braithwaite）代表法國、德國、日本和澳大利亞等27個國家在聯合國人權理事會宣讀聯合聲明，表示關注有關國家安全法在香港的實施。圖／擷自WTO影片

英國和20多個西方國家6月30日敦促中國重新考慮在香港實施「港版國安法」，尊重香港的自治和自由。他們還敦促中國儘早允許聯合國人權事務高級專員「有意義地進入新疆」。

英國駐聯合國日內瓦總部大使布萊斯韋特（Julian Braithwaite）代表法國、德國、日本和澳大利亞等27個國家在聯合國人權理事會宣讀聯合聲明，聲明中說：「我們深切關注有關國家安全法在香港的實施，這對香港人的人權有明顯影響。」

聲明還說：「在沒有香港人民、香港立法機構或司法機關直接參與的情況下制定這樣的法律，是對一國兩制的破壞」。

這份聯合聲明還「敦促中國和香港政府重新考慮實施這項法律，和香港人民、機構及司法系統接觸，防止香港人民多年來享有的權利和自由受到進一步侵蝕」。

布萊斯韋特還在聲明中呼籲中國當局允許聯合國人權事務高級專員儘早「有意義地進入」新疆。

他說：「我們鼓勵你們定期提供有關新疆和香港人權情況的資料，以確保國際法所保障的權利和自由。」

來自中國的報導說，全國人大常委會6月30日上午表決通過了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，即「港版國安法」，國家主席習近平簽署主席令予以公佈，自公佈之日起施行。

「港版國安法」國安法通過後，國際社會表示了深切關注。英國首相強生在星期二的記者會上表示：「我們對北京通過安全法將給香港帶來的影響十分關切，我們將仔細審視這部法律，並在適當的時候做出回應。」日本、台灣和歐盟也均對中國的港版國安法表示遺憾和警惕。