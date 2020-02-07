此次武漢肺炎疫情的控制，或者是人權保障，顯然都比SARS發生時，來得完備，但對未遭強制隔離，卻必須為居家檢疫者，同樣無法外出工作、就學，但因未被列入人身自由受拘束的範疇，致無法受到任何的補償。顯見現行辦法仍有不足之處。圖／擷自蔡英文總統臉書

隨著中國武漢肺炎疫情的擴大，衛福部除了對確診者為強制治療，以及與之接觸者為居家檢疫。至於從疫區，即武漢撤回的台籍人士，若尚未有病狀，則於潛伏十四天期間，就採取集中安置與管理的方式。不過在2003年的SARA發生期間，針對當時的強制隔離，曾有人聲請釋憲，大法官並因此做出釋字第690號解釋。而針對此號解釋所要求的法制整備，於此次肺炎疫情發生時，是否已經達到？

於2003年的SARS疫情發生時，首當其衝的和平醫院被強制隔離，台北市政府並要求離院的醫護人員立即回院。而因某位醫師認為，和平醫院並未有完善的隔離措施，致會對院內人員產生生命、身體的危險，故不回院隔離而遭處行政罰。其因此提起行政救濟，並於敗訴確定後，聲請大法官釋憲。

而此釋憲案最主要的爭點，即是有關強制隔離，因涉及人身自由的限制，卻由行政機關為決定，是否符合憲法第8條的規定。因根據憲法第8條，人身自由的限制，必須由司法機關為決定，此稱為法官保留原則。故於過往，有關違警罰法的拘留、檢肅流氓條例的感訓處分，由警察為決定，甚至是檢察官有羈押決定權，都被大法官宣告違憲。故於傳染病防治法裡，對確診有傳染病或疑似有傳染病者的強制隔離，乃是由主管機關決定，就可能面臨同樣的違憲爭議。

維護隔離未違人身自由

惟於釋字第690號解釋裡，卻認為憲法第8條的法官保留原則所針對者，應是屬於處罰性質的人身自由限制，這常出現於秩序罰與刑事處罰或處分。但於傳染病的防疫場合，並非是針對違法者，也不是在懲罰，目的在維護隔離者及他人的生命、身體之安全，故由行政機關基於其專業性與急迫性來決定，並不違反憲法第8條。也是基於如此的現實考量，大法官在此號解釋也強調，關於傳染病防治法裡，有諸多概括授權的規定，是否有違法律明確性原則，無庸採取嚴格的審查，僅須為一般性的審查基準即可。

惟大法官於合憲解釋的同時，卻也強調，於強制隔離的處分後，仍應給予相對人得到法院即時救濟的管道。甚且，基於人身自由的保障，對於決定隔離處分的組織、程序，以及隔離期間，甚至是補償等等，立法者都必須儘速通盤檢討。

強制隔離仍有法律救濟

而在此號解釋之後，關於強制隔離有受到法院即時救濟可能，即是於洪仲丘案發生後，於2014年所修正的提審法。根據提審法第2條第1項，只要人身自由受到拘束，拘束的機關必須告知本人或其親友，有向法院聲請提審之告知義務。故於此次從武漢撤回者，於強制隔離前，衛福部皆有為如此的告知，可說是對人權保障的極大提升。

至於目前有關強制隔離的期間，原則以三十日為一週期，於此期間到來前，必須由兩位以上專科醫師為診斷，以來決定是否延長。而若有延長，亦必須再為有權向法院聲請提審之告知。至於補償的部分，目前的法定性極為不足，也僅以感染者為對象，但問題是，會遭受強制隔離者，也包括疑似者，就此部分，顯有不足處。又未遭強制隔離，卻必須為居家檢疫者，同樣無法外出工作、就學等，但因其未被列入人身自由受拘束的範疇，致無法受到任何的補償，如何解決，就有很大的問題在。

總之，於此次武漢肺炎疫情的控制，或者是人權保障，顯然都比SARS發生時，來得完備，但不足之處，仍所在多有。故立法者再次通盤檢討傳染病防治法，既有必要、更有急迫性。