台北車站二樓咖啡廳，可以說是龍蛇混雜之地，更是亞洲最大的貨幣市場，有一句話說，到杜拜談原油買賣，到馬來談木材輸出，到台北談貨幣買賣，樓上座無虛席，所談都與貨幣有關。圖／擷自維基百科，公有領域

我聽完彼得這一段背景故事，果然驚心動魄，也慢慢知道，美國政府為何要回收金錢了，如果是用黃金準備印製的北韓貨幣，具有清算價值，當然是值錢貨幣，但是，貨幣價值估算，只有國際貨幣銀行說了算，如果貨幣銀行不予承認，也只是廢紙而已，如今，10年過去了，黃金已經漲了好幾輪，回收貨幣，贖回黃金，當初印鈔票的美國和IMF都可以賺一票，彼得說，「1995年金正日上台，北韓國內情勢很嚴峻，飢荒情況並沒有緩解，但是，金正日卻學習父親愛花的習氣，到處種植溫室的「金正日花」，這種日本海棠花，來自日本政府贈送，花朵是紅色的，金正日的父親金日成，比較喜歡印尼蘇卡諾送來的蘭花，還要求部下到處搞溫室繁殖，美國以為金正日上台，美朝關係會好轉，可惜卻相反，兩國的外交途徑，突然中斷，美國國務院也無法進入狀況，北韓對外鎖國更嚴重，拒絕和美國會談，中共和俄羅斯對金正日的監控則更加厲害，美國中情局也觀察到，這批金錢並沒有在市場上出現，這件案子也就停擺了10年」。

阿布杜說，「我們在1998年來過台灣，曾經買到零散的1992年北韓幣，可以相信這批貨幣，很有可能流入台灣某集團手上，或者是曾經和北韓做生意的貿易商，甚至某一個政黨，這是唯一的推理線索，所以，我們才找你協助。」

我問彼得，「你說的政黨是哪一個政黨」，彼得說，「根據我們的情報，台灣和南韓斷交後，執政的國民黨和北韓來往相當密切，我只能說，有很多來往，是基於人道理由，也被美國情報單位監控和默許，你可以從這方面下手查查看」。

我們的會談超過三小時，彼得在會談後取出兩份文件，工作合約和一份保密協定，讓我簽字，然後交給我一份買賣合約，彼得說，「這是一份「釣魚合同」，包含中英文，一旦真的物主出現，最後的合同才會到紐約IMF總部簽約，確保不會流露在市場上，這些文件只是為了工作方便，取信對方，如果對方要求我方開出資金證明，你可以隨時連絡，這事可以辦到，但是，必須真的看到貨幣，並且拍照存證，通知我方，我們會趕到台北，直接和物主談判，要記住，台北的詐騙集團太多了，沒有看到真的貨幣，不要被騙走財物」。

剛接下工作，內心還在猶豫，是否應該把高雄市政府正式工作辭掉，尋找北韓貨幣這樣的任務，說起來有點怪異，離譜，另一方面，這是不太務實的工作，很可能費盡力氣，花了大錢，一無所獲，萬一失敗，依照合約條件就是白白付出，但是，後面的成功獎金引誘卻很大，若因此經常向公家機構請假，也不是我做事的風格，左思右想，內心仍然充滿矛盾。

辭掉公職專心追查北韓幣

2000年5月，阿扁就任總統，月底，彼得來信說，「台灣新政府上台，應該是工作好機會，馬來西亞阿敏先生會到台北和你配合，他手上有一些文件讓你研究，阿敏可以說華語和英語，只是華語書寫能力比較差，他一到台北，會和你聯繫」。

我請了幾天假，連結周休，準備到台北走走看，阿敏電話說，他已經入住凱悅，我依照房號找到阿敏，這是我第一次和阿敏見面，後來逐漸發展出友誼關係。

阿敏是天津人，父祖輩就到馬來沙巴落戶，也是穆斯林信徒，但是，卻是不拒絕豬肉的穆斯林，聽說，早期的天津有很多穆斯林，阿敏的華人姓氏「洪」，居然和我相同，所以，初見面就很有話題，我問他，「為何捲入這檔事」，阿敏說，「阿布杜是他的姊夫，曾經在馬來政府的中央銀行工作，所以認識湯姆斯，也因為這層關係，才會介入這個工作」，後來越深入交談，才知道阿敏在沙巴經營木材廠，阿敏擁有一座山，甚至把3分之1座山，開闢馬來猴的保護棲地，自己到市場買下要被屠殺的猴子野放，應該是一位慈悲的人，馬來政府後來禁止原木輸出，阿敏自認錢賺過了，所以在家休息，時間很多，被姊夫上門拜託，才捲入這個任務，後來，阿敏的工作等於是我在台北的聯絡人，一直到後來阿敏罹患癌症，這是後話，未來會在專欄中交代，到了2002年，我為了專心任務，也因此辭掉政府的工作，並且在台北住了下來。

一開始住的地方是凱悅，我問阿敏，這種開銷太高級，阿敏說，做金融工作，第一條件是外觀，如果連這樣的五星飯店也住不起，如何讓人相信你可有能力，做幾億美金的事業？阿敏說的很有道理，我只好忍住刷卡的痛苦，陪他住下去，飯店加上三餐，每天開銷相當巨大，阿敏當時也知道我不是大商人，所以，每天都是搶先付帳，讓我很過意不去。

阿扁上任後，台北迎來更大的自由開放風氣，後來我曾經聽說，民進黨政府上台，打算處理國民黨的黨產，這則消息讓國民黨很緊張，五鬼搬運行動在台北政壇盛傳，阿扁曾經派出總統府的身邊親信，到市場上打聽北韓幣的下落，可是，這則消息無法證實。

台北車站二樓咖啡廳，可以說是龍蛇混雜之地，更是亞洲最大的貨幣市場，有一句話說，到杜拜談原油買賣，到馬來談木材輸出，到台北談貨幣買賣，樓上座無虛席，所談都與貨幣有關，包括小美金、伊拉克幣、科威特幣，甚至還出現販售美金公債的仲介客，這些仲介者總是自稱老國安退休人員，讓人真假難分。

我和阿敏每天在飯店用完早餐，第一個拜訪的地方，就是台北火車站二樓咖啡座。