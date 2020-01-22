世界衛生組織星期三將舉行緊急會議，討論是否將源自中國的新型冠狀病毒疫情視為全球性公共健康緊急事件。

中國當局稍早前表示，中國大陸共確診440例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中9人死亡。

中國國務院新聞辦星期三上午在新聞發布會上說，目前已經追踪到2,197名病毒密切接觸者，解除了對765人的醫學觀察，同時對1,394人進行醫學觀察。

中國境外，有四個國家報告了確診病例，其中美國1例，日本1例，泰國2例，韓國1例。中國大陸多個省份以及香港、新加坡和澳大利亞還報告了疑似病例。

中國外交部表示，中國計劃在與世界衛生組織及其他受疫情影響的國家舉行一次緊急會議時，與有關各方討論疫情，分享信息。

美國疾病控制與預防中心（CDC）週二（1月21日）宣布，將在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場和芝加哥奧黑爾國際機場增設對武漢旅客的入境檢查，以檢測旅客是否存在發熱等新型冠狀病毒（2019-nCoV）的相關症狀。

CDC上週五就宣佈在舊金山國際機場、紐約肯尼迪機場和洛杉磯國際機場對武漢旅客進行入境檢查，截止目前，已有超過1,200名旅客接受了檢查。

疾控中心還表示，所有從武漢起飛的旅客，無論是直飛還是轉機，現在都將被重新安排到以上五個機場接受檢查。此外，已有14個機場收到通知，並已處於警戒狀態。

CDC週二再次舉行了有關新型冠狀病毒的電話簡報會，南希·麥斯尼耶博士說：「疾控中心在今天將旅行健康建議提升至2級（黃色警示級別）。」

疾控中心已啟動其緊急行動中心，以便更好應對目前的狀況。

美國當天確診了首例新型冠狀病毒肺炎病例。這名男性患者於1月15日從武漢返回美國華盛頓州，隨後前往醫院就醫。

根據病人的旅行史和症狀，院方懷疑這名男子感染了新型冠狀病毒，於是採集樣本連夜送往疾控中心，經疾控中心檢測後確診。這名患者目前狀況良好。

CDC正在與華盛頓州和當地合作夥伴密切合作。CDC的一個小組已經被派往華盛頓州，支援正在進行的調查，其中包括追踪密切接觸者，以確定是否有其他人患病。

台灣也出現1例確診病例。台灣駐美國代表處在美東時間星期二晚間發給美國之音的一份聲明中說，台美雙方已經在第一時間就新型冠狀病毒感染展開密切聯繫和諮詢交流，雙方溝通順暢和即時。

聲明還說，台灣駐美代表處已經對美國疾病控制中心網站新型冠狀病毒有關台灣地圖「標示不當」與美方聯繫，促請其儘速修正。

CDC發表的武漢肺炎疫情地圖將台灣與中國大陸標為同一顏色。截止發稿時，CDC未對這一地圖作出修正。