行政執行署動不動就查封當事人不動產的行為是踐踏人權。示意圖／擷自法稅改革聯盟ˋ直播影片

行政執行署查封當事人不動產的惡行，舉目共睹，如65歲盧姓台商日前自松山機場返台後，因拒絕居家檢疫14天，被開罰100萬元，逾期限未繳納罰鍰，行政執行署台北分署除立即通知移民署限制出境出海，並查封其名下位於台南關廟9筆土地；陳青旭因1.8萬交通罰鍰未繳，遭法務部行政執行署違法拍賣祖孫三代賴以遮風避雨的250萬祖厝，最後執行署查封程序違失致撤銷拍賣案件，另有賴先生因收藏多年的排氣量3千c.c的進口車，忘了繳交牌照稅，造成他名下的房子被查封，無法申貸，法務部行政執行署執行官莊榮裕表示，「其實這是一個，應該是標準的執行程序啦，基本上法律沒有規定說，欠多少才不能去執行不動產啦」。賴先生明明名下還有許多車輛，行政執行署卻一刀砍向他的房子，讓他飽受驚嚇。這種行逕囂張，視法律無物，不得不大書特書。

查封不動產惡行應受節制

行政執行署官員動不動就查封當事人不動產，踐踏人權，因依行政執行法第一條規定：行政執行法未規定者，適用其他法律之規定。而行政程序法第一條開宗明義闡明，公務員行使行政行為，應遵循行政程序法之規定。同法第四條規定：行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。並於第七條第二款規定行使行政行為時，有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。面對執行署官員視法律無物，怎不令人汘顏？日前，陳青旭案被納入國家文官學院公務員受訓教案，行政執行署應我警惕。

行政執行署為何一刀砍向不動產？經查可能是《法務部行政執行署及所屬行政執行處執行績效獎勵金發給要點》（2002年修正）：一、為獎勵辦理公法上金錢給付義務行政執行事件之人員，以提高執行績效，特訂定本要點。

三、各行政執行處每股全年之實際執行徵起金額總數達基本徵起責任金額以上者，就超過部分按徵起金額總數百分之一比率計算總獎勵金之數額。執行標的越大獎金越多，獎金太誘人了，執行署枉顧行政程序法第七條第二款規定，叫人無語問蒼天？