李登輝總統在台灣近三十年的政治發展，扮演的角色，重要性迄今無人可以相較。前總統李登輝出席終止動員戡亂２０周年紀念研討會，2011.4.30。圖／擷自李登輝基金會，資料照

李登輝前總統辭世，享年98歳，也許不同黨派人士對於他的一生有仁智互見的評價，但是多數國人肯定他是台灣民主先生，國會全面改選，中止動員戡亂時期廢除臨時條款，促成總統直接民選。民進黨的茁長，與李總統任內推動民主改革，提供更多政黨政治空間，也是息息相關。

因緣際會，有機會認識李總統將近四十年，雖然非國民黨籍，未在李總統主政十二年中央政府任職。但是人生的巧合，在1981年，以大學經濟系丶政治學博士學位，因為政治因素，未在台灣大學政治系任教，申請東吳大學教職，也若干政治介入，未在政治系専任副教授，卻在社會系專任副教授。李登輝擔任台北市長，女兒李安妮丶女婿賴國洲同時在社會系擔任祕書及講師。先父在台北市政府服務多年，時任台北市政府顧問，與李登輝市長熟識。

博學多聞 個性率直

由於自由派學者，與李登輝市長丶省主席丶副總統互動不多，1988李繼任總統，一些場合，曾赴總統府與李總統晤談。1993之後，李總統推動民主改革，有不少機會到總統官邸會晤交談。李總統待人親切，無所不談，包括他的治國理念丶人生哲理。他的博學多聞，講話率直，係政治人物所罕見。1994有關總統直接民選的推動，除了當時在國策中心，與一些朋友共襄盛舉。李總統責成當時國民黨中央政策工作會，委託我研析包括總統直選丶未來可能的中央政府體制，分析各種體制（總統制丶內閣制丶法國式雙首長制）的利弊得失。一些媒體稱我為李總統最親近憲政幕僚，理由不言可喻。

1994首次台灣省長丶台北市長民選，1993-1994多次與李總統交換意見，他對於宋楚瑜參選態度，以及台北市長規劃人選蕭萬長挽拒，改由黃大洲出馬，最後形成趙少康丶陳水扁三分天下。棄黃保陳，或許有些選民策略，但非李總統立場。陳水扁當選市長，因為往昔與李總統互動不多，首都巿長與總統黨籍不同，但仍應該緊密合作，陳有此認知，我在市政府任職期間，也盡量扮演市長與總統調和角色。李登輝總統對於台北市政府相當支持，李登輝與陳水扁當年互動不錯。

1998台北市長選舉，馬英九代表國民黨參選，李登輝兼任主席，在最後幾天，高舉馬英九手喊出新台灣人，對於選情產生影響。該年投票日，我以代理市長陪同李總統投票，李總統似有意思，他個人的投票支持對象。因為李支持馬，陳水扁落選，我有些挫折，一度不想再介入政治。2000總統大選，我所了解，李登輝全力支持連戰，沒有私下棄連保陳。但是選舉結果，首度政黨輪替，李總統要求所屬順利政權交接，我稍有參與，可以見證。



2014年，前總統李登輝出席第二次民主改革募款餐會。圖／民報資料照

憂國憂民 心繫台灣

李登輝卸任總統，遭到國民黨除籍，另設台灣團結聯盟，李總統的本土意識，台灣優先，一系列策略丶談話，國人皆知。我在中央政府八年部會首長任內，仍有不少機會向李前總統請益，他的憂國憂民丶心繫台灣人民福祉，令人感動。2008之後，一度較少面見李前總統，但也有一些場合會面。2014與李總統見面，柯文哲也在現場，以後掛名柯市長的顧問召集人，有些關係。

李登輝總統在台灣近三十年的政治發展，扮演的角色，重要性迄今無人可以相較。有幸認識李前總統將近四十年，一度蒙受照顧，我加入陳水扁政府，也與李先生有關。高齡仙逝，心中仍然震撼，特撰文表示哀悼。