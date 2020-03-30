在防疫形勢嚴峻的今天，民進黨政府上演內政部長徐國勇移送警政署長陳家欽事件，媒體界盛傳，這個事件涉及民進黨內派系鬥爭，背後扯上「海董」─ 三立董事長林崑海。這個事件衝撞民進黨形象，也影響人民對民進黨的評價。「海董傳奇」如何演下去，且拭目以待。 圖/取自NPA署長室臉書

在防疫形勢嚴峻的今天，民進黨政府上演內政部長徐國勇移送警政署長陳家欽事件，媒體界盛傳，這個事件涉及民進黨內派系鬥爭，背後扯上「海董」─ 三立董事長林崑海，冰凍三尺非一日之寒，這個茶壺內的政治風暴，卻也讓人見識到民進黨內惡鬥的複雜性與險惡。

曾幾何時，台灣社會出現了「海董傳奇」，指的是他不只在媒體界的大亨，也是政治圈的巨人，他在政壇自成一格，叫做「海派」，在民進黨中常會中拿下一席，且連兩屆都有席次，更在此次不分區立委名單中佔得一席之地。

過去國民黨威權時代，蔣家為了掌握媒體的力量，特別指派報老闆余紀忠（中國時報）、王惕吾（聯合國），成為黨的中常委，分食政治資源，在社會呼風喚雨，報老闆中常委的出現，是台灣政治最畸形的面。

直到李登輝時代，媒體老闆仍然扮演重要角色，在主流、非主流的政爭中，政治作戰學校畢業的邱復生，也有重要性角色。他創辦年代集團，在2009年11月到2013年9月連續五年當選中國國民黨中常委，2011年總得票數1012票居第三名，2012總得票數1038票居第四名，2013總得票數935票居第七名，也是做過媒體人身兼政黨中常委的例子。

商業大亨王又曾的兒子王令麟也是政商兩棲的產物，自1989年起，曾任3屆立法委員，1995年掌東森媒體集團，創立有線電視東森電視、東森購物、網路媒體東森新聞雲，到重組東森電子商務，目前是東森集團總裁，他曾向友人透露，棄政從媒的原因，是認為媒體大亨的角色，比擔任立委的職務，還可以發揮更重要的地位。

民進黨在陳水扁執政時期，喊出「讓媒體徹底退出黨政軍」的口號，可是黨內近年來「海派」壯大，儼然是民進黨內新潮流、正國會、英派之外的第四大勢力。

據知情人士透露，海派的崛起，與謝系停止運作有關，海派接收謝系或與其結合，在黨內的聲量逐漸看漲。海派掌門人「海董」林崑海早年發跡高雄，經營秀場，並在1983年集資成立三立影視有限公司，所謂的「三立」，是由林崑海夫婦、妻弟張榮華等「三個人」成立的公司，初期專做錄影帶出租業務，自製豬哥亮秀場錄影帶，後來成立三立電視台。

林崑海曾在2001年選過高雄立委，但功敗垂成，後來他就隱身幕後，與時任高雄市長謝長廷結盟，三立的談話性節目，謝系人馬是常客，慢慢形成「三立幫」、「海派」，隨著謝系慢慢在民進黨內式微，林崑海整合資源，「海派」逐漸成形。

「海派」在本屆六都選舉中大展身手，尤其是高雄、台南二都，各有支持對象，把黨內初選當成大選在打，看板、公車廣告、文宣滿天飛，充斥「海派作風」，令人懷疑黨內初選都要花費那麼多錢，如果當選後到底要如何「回本」，「海派」從高雄進軍台南，曾是民進黨內選舉的一件大事。

這個事件的發生，衝撞民進黨的形象，也影響人民對民進黨的評價，民進黨內的「海董傳奇」，未來如何演下去，且拭目以待。