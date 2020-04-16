績效享譽市場的新加坡主權基金淡馬錫也受到武漢肺炎波及，外媒報導，淡馬錫基金前12大持股在首季縮水235億美元（約新台幣7050億元）。而淡馬錫控股的CEO就是新加坡總理李顯龍夫人何晶。圖/取自何晶臉書

全球經濟受到武漢肺炎波及，連績效享譽市場的新加坡主權基金淡馬錫也難以倖免於難，根據外媒報導，淡馬錫基金前12大持股在首季縮水235億美元（約新台幣7050億元）。淡馬錫控股的CEO就是新加坡總理李顯龍夫人何晶，消息傳出，鄉民恍然大悟，終於了解何晶為何心情不好，紛紛以「Errrr」回應。

《彭博》於3月24日報導，淡馬錫市值前12大持股在1月2日價值達738億美元（約新台幣2.21兆元），到了3月20日，已跌至503億美元（約新台幣1.5兆元新台幣)，短短一季，資產瞬間縮水超過7千億元。

報導稱，虧損最大前二名是新加坡電信（Singtel），市值縮水74億美元，星展銀行（DBS）跌掉53億美元，新加坡航空（Singapore Airlines）、新加坡技術工程（Singapore Technologies Engineering）和阿里巴巴（Alibaba）等都至少跌10億美元。

彭博在四月初報導也指出，淡馬錫近2週共賣股套現了約7.79億美元（約新台幣233億元)，外界推測，淡馬錫出脫持股，除了是看空經濟景氣外，也可能是危機入市，而這也是淡馬錫昔日經常採取的策略。

根據新加坡估計，受武漢肺炎疫情影響，新加坡今年第二次下調2020年GDP預測，至-4%至-1%的區間。同時，第一季度GDP年增率還比上一季度下降10.6%，為10年來最大降幅。