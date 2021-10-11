一年365天，10月10日這天最麻煩，表定是中華民國國慶日，問題在於這個不正常的流亡國家，名字太多，有偏名還有綽號，從中國台北到台澎金馬，所以，選名字作為生日主角，變得很麻煩，為了國慶日，小英總統在美國外交事務寫了一篇文章，落款用台灣總統，引起老馬開酸，其實小英應該在台灣總統下方刮號（自由中國），想必老馬不會有意見，習近平也會更生氣。

總之，舊中國流亡政府即是中華民國，也是台灣治理當局，隨人民高興稱呼。

根據統計：10月4日共機擾台，創下56架次最高量，美國國務院也看不下去，說出重話，海內外媒體更加碼爆料戰爭逼近台灣，更預計：明年冬奧後，解放軍最可能攻擊台灣。

中共侵略台灣，早就是進行式，如同邱國正所言：台海局勢相當嚴峻，戰機只是外顯攻擊，內部訊息認知作戰，網路攻擊，次數更是無法統計，只是台灣人比較麻痺，或者視而不見，根據民調，還有一半人口認為老共不可能攻台，這些人難道不知道:習近平對中國人喊出進入戰時狀態，已經不只一次了。

老百姓每天歲月靜好，無法指責，但是政客說：老共戰機不是針對台灣，就好像老共說飛彈不對準台灣，同樣無法令人相信，國民黨黨主席還說：「希望台灣不是麻煩製造者」，這番話就令人聽了火大，沒膽子指責中共也就算了，弱國台灣在老蔣時代，或許還嘴巴喊喊反攻大陸，欺騙老兵，但是已經民主化的台灣，想要當麻煩製造者，還要國會同意，看看現在打架國會，能通過嗎？說這種話的黨主席簡直無知透頂。

日本基於國安親美反共

日本新首相從親中轉向反共，理由很簡單，就是為了日本安全，當下習近平就像希特勒，野心暴露無遺，西方盟國還搞綏靖主義，讓中共如願奪取台灣，以中國恨日本是恨台灣百倍的心態，老共拿下台灣第二步，就是攻擊日本，這一點根本無庸置疑。

處在戰爭前線的台灣，像二戰時期的波蘭，也像法國，波蘭是歐洲國家綏靖主義的犧牲品，遭到德蘇瓜分，而法國國內分成抗德派和投降派，最後，投降派在國會獲勝，舉手投降，把首都搬到法國南部維琪鎮，史稱「維琪政府」，投降當奴隸是一回事，但是，投降無法免於戰爭，又是另一回事，英國發現法國投降了，龐大海軍會被德國所用，邱吉爾只能痛下決心，摧毀法國艦隊，所以，法國投降無法免戰，只會先變成盟友的敵人，先遭受攻擊，歷史現實就是如此。

台灣如果投降老共，龐大軍事武器，甚至護國神山，就會被老共收入手中，成為侵略日本、澳洲、韓國的戰略武器，這時候誰最緊張，想也知道，頓時，角色更替，台灣人就是盟國的敵人。

國民黨面對強權惡霸的中共，國民黨只能說好話，說哈囉，身段如同維琪政府，這種黨想要2024年奪回政權，居然還有台灣人支持，我只能說：天黑了一半。



日本新首相為了日本安全，從親中轉向反共。圖／擷自公視新聞影片