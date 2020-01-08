2016年的總統大選中，國民黨以26.9%的政黨票得票率，取得11席不分區席次。公民陣線今大選前夕在粉專PO文「下架張育美 阻止健保香港化」強調台灣若要向前邁進，拒絕親中勢力，「讓國民黨2020不分區少於11席」就是一項關鍵的目標。而此屆大選列於國民黨不分區第11名的人選，就是一心想將台灣鎖進中國的醫療服務市場的張育美。

公民陣線指出，若張育美當選，國民黨再起，台灣人面對的立即後果就是健保香港化的危機。1月11日，請各位務必出門投票。#政黨票拒投國民黨，讓國民黨不分區少於11席，張育美落選，健保醫療，根留台灣，不西進。

※全文如下

318太陽花運動之後，國民黨並未謹慎面對台灣人共同體意識成形的核心命題，反而推出支持「一中同表」急統路線的洪秀柱作為總統候選人。背棄台灣意識，復辟威權價值，接受中國併吞，因此大家朗朗上口「國民黨不倒，台灣不會好」。

但是，2020年的今天，國民黨推出的候選人韓國瑜走進香港中聯辦，為一國兩制背書，甚至一再迴避中國政府武力威脅台灣國家安全的基本事實。國民黨不分區名單中竟然還有支持港警施暴的葉毓蘭、聽習近平訓話的退休將領吳斯懷、推動醫療資源西進中國的張育美、倡議「一中和平協議」的吳敦義等一味附和中國主張的政客。國民黨更爛了，卻還不倒，那麼台灣會好嗎？

2016年的總統大選中，國民黨以26.9%的政黨票得票率，取得11席不分區席次。台灣若要向前邁進，拒絕親中勢力，「讓國民黨2020不分區少於11席」就是一項關鍵的目標。而此屆大選列於國民黨不分區第11名的人選，就是一心想將台灣鎖進中國的醫療服務市場的張育美。她曾在《中時電子報》上表示，台灣應該加入習近平推動的「中國夢」，而且她認為，台灣的國際醫療生意，就是「大陸醫療」生意。

張育美是天成醫療體系負責人，她帶領的天成「大陸西進小組」，響應中國「十二五規劃」，積極推動台灣醫院到中國投資，要把台灣社會費心培養的醫療專業人才帶到中國，幫醫院財團老闆「發大財」。如果張育美當選，將可能在立法院進一步推動「便利醫院西進」的法案，連同國民黨提出的《自由貿易經濟特區特別條例草案》中的「國際醫療機構醫療社團法人」，而進一步排擠全民健保有限的醫療資源。

當台灣醫生大量西進或轉做非健保的「國際醫療」，國人看病會更困難，排隊排更久。香港作為前車之鑑，公共醫療資源希缺的慘狀歷歷在目。一名香港公立醫院內科醫生曾在《立場新聞》上指出，到香港公立醫院就醫，內科要排 #兩年，骨科更要排 #三年、#四年，許多病患排到最後，甚至忘了自己最初掛號的原因。

實況聽起來十分荒謬，也有許多人迴避政治因素，認為這是政府投注醫療資源不足的原因所致。然而歸根究柢，一國兩制下的港中政府從來不會以香港人民的福祉為依歸；對於一個實質上受中國控制的特區政府來說，唯一的施政目標就是確保中國的權貴階級能夠來到香港享用現代化的基礎設施，以及國際化的金融服務。港中政府不會處理公共醫療希缺的問題，反而一再推出醫療人才北進中國的計畫；港中政府不會妥善規劃人口政策，一心想利用移民瓦解香港人共同體的邊界，卻不思索不同階層的移民是否都能維持尊嚴的經濟生活。

港中政府甚至採納大量的維穩預算，把可以用來擴建醫院規模的錢，花費在採買催淚彈等鎮壓武器上。拒投國民黨，就是拒絕這種不平等的惡夢。在擁護極權中國的大旗之下，張育美所宣稱的醫療專業，也只不過是威權政府可以操作利用的手段之一而已。若張育美當選，國民黨再起，台灣人面對的立即後果就是健保香港化的危機。

1月11日，請各位務必出門投票。

#政黨票拒投國民黨，讓國民黨不分區少於11席，張育美落選，健保醫療，根留台灣，不西進。