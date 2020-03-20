行政院長蘇貞昌（右）今（20）日表示，歡迎國人回台，政府也會照顧到，但若從相關疫區回來，一定要用最嚴格的自我要求，依照政府規定，做好自我管理。圖／行政院提供（資料照）

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情全球肆虐，隨著歐美疫情惡化，海外留學生紛紛回台，是否造成防疫量能負擔？對此，行政院蘇貞昌今（20）日表示，歡迎國人回台，政府也會照顧到，但若從相關疫區回來，一定要用最嚴格的自我要求，依照政府規定，做好自我管理，才不會增加防疫負擔。

蘇貞昌今天赴立法院進行施政總質詢，會前受訪時表示，台灣人一定從來沒有感覺到，原來台灣是這麼好，台灣是最幸福的地方，國外疫情嚴峻，很多甚至於封城、封街，要求國民都不可以移動，商店不可以開，貨品也都買不到，醫療也沒有辦法因應該。

他強調，相對來說，台灣不但控制疫情，相關的準備都非常充足，對國人的照顧，政府也都有各種作業，所以很多國人同胞、留學生在國外碰到狀況，這時候特別感覺到台灣好，所以要回來。

蘇貞昌指出，對於國人同胞回來，政府不但歡迎，而且會照顧到的，但從相關疫情國家回來，也請一定要用最嚴格的自我要求，依照政府規定，絕對不要增加眾人的負擔，大家照規矩來，才不會增加防疫人員工作負擔、相關人員的壓力，自己做好管理，也是讓整個社會安全，讓大家都覺得台灣好，還可以更好。

此外，蔡英文總統昨天提到，於這一次受到衝擊最深的觀光及交通產業，尤其是航空相關產業的紓困與振興，將專案處理。除了特別預算內近200億元的規模以外，會再另行籌措100億，總共提供300億元規模，協助業者渡過難關。

媒體詢問，100億的財源從哪裡來？他說，對於相關交通，包括產業、消費群都有準備，如產業受到衝擊，交通部、財政部都已經召開特別專案會議，對於航空產業，寬列非常大的資金為產業紓困，對於相關受衝擊的各種消費者、旅遊人士等，都有在特別預算裡面，或者相關作業都有編列，各該部會就業管事項有詳細的辦法、規範或指引。