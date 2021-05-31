王金茂，1913年出生於日治時代的台灣宜蘭，小學畢業後 即被家人送往日本就讀中學，成績優異而考入慶應義塾大學的醫學院，畢業後他留任學校繼續研究並擔任講師。1945年二次大戰結束，王金茂回到台灣，進入台灣省行政長官公署的衛生局任職，先後負責防疫及醫政業務，戰後初期的公共衛生崩壞，傳染病橫行，加上陳儀接收政權的貪污腐敗，導致1947年發生二二八事件，他目睹醫界，有很多優秀的領導菁英受害，他的慶應義塾校友郭章垣院長（當時他推薦到省立宜蘭醫院就職）也不幸遇難。事件平息後，陳儀下台，行政長官公署改組為台灣省政府，由魏道明接掌，設立省衛生處後，王金茂就任該處技術室主任。1948年他獲得公費留學機會，前往美國哥倫比亞大學，之後取得公共衛生博士學位。

王金茂留學回台後，出任省立基隆醫院院長，後又出任省立台南醫院院長，共計23年時間在當時台灣的省立醫院經營管理方面，展現他卓越的長才。他也在1968年發起了組織「醫院行政協會」推動各大醫院之間交流觀摩的風氣。由於在省立醫院的傑出表現，1971年行政院衛生署成立時，他被顏春輝署長延攬成為首任副署長，次年被任命為衛生處長1974年又升任為衛生署長，在衛生行政方面他發揮了醫管的專長，充份發揮醫管的行政特色。

1984年王金茂退休，獲得中國醫藥大學陳立夫邀請開設台灣首家「醫院管理研究所」！1992年他罹患肝癌接受手術，2002年3月21日病逝於台北，中國醫藥大學為他設置了「王金茂醫管論文獎」，鼓勵優秀的年輕學子！2007年他被追頒「醫療奉獻獎」表達台灣醫界對他的追念！