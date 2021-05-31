王金茂，1913年出生於日治時代的台灣宜蘭，小學畢業後 即被家人送往日本就讀中學，成績優異而考入慶應義塾大學的醫學院，畢業後他留任學校繼續研究並擔任講師。1945年二次大戰結束，王金茂回到台灣，進入台灣省行政長官公署的衛生局任職，先後負責防疫及醫政業務，戰後初期的公共衛生崩壞，傳染病橫行，加上失業嚴重、物價上漲，陳儀接收政權的貪污腐敗，用人不當，導致1947年發生二二八事件，他目睹醫界，有很多優秀的領導菁英受害蒙受莫大的損失，他的慶應義塾校友郭章垣院長（當時他推薦到省立宜蘭醫院就職）也不幸遇難。事件平息後，陳儀下台，行政長官公署改組為台灣省政府，由魏道明接掌，設立省衛生處後，王金茂就任該處技術室主任。1948年他獲得公費留學機會，前往美國哥倫比亞大學，之後取得公共衛生博士學位。
王金茂留學回台後，出任省立基隆醫院院長，後又出任省立台南醫院院長，共計23年時間在當時台灣的省立醫院經營管理方面，展現他卓越的長才，不僅延攬優秀的醫師陣容，改善設備提升省立醫院的醫療品質，對病患的服務也得到社會大眾的肯定，當時是省立醫院在台灣社會發揮了照顧民眾健康的最大功能時期，他也在1968年發起了組織「醫院行政協會」推動各大醫院之間交流觀摩的風氣。由於在省立醫院的傑出表現，1971年行政院衛生署成立時，他被顏春輝署長延攬成為首任副署長，次年被任命為衛生處長1974年又升任為衛生署長，在衛生行政方面他發揮了醫管的專長，明訂「醫療行為與醫療業務」範圍，訂定「醫師懲戒辦法」與「醫療診所管理辦法」、「醫療診所收費標準」、「醫療診所設置標準」……等，並針對不法醫療廣告，非正規醫師的違法醫療行為嚴加取締，同時他也推動「醫院評鑑制度」，充份發揮醫管的行政特色。
當然在其他的施政範圍內，他也推動「加強農村醫療保健計劃」、「地方醫護人員養成計畫」他普及設立省立醫院，並由省立醫院輪派醫師至衛生所支援，加強衛生所設備來改善偏遠地區醫療。此外推動「肝炎防治計畫」設置「藥物食品檢驗局」、制定「食品衛生管理法」、「空氣汙染防制法」、「水污染防治法」……等也是他任內重大的貢獻。尤其是開辦「中沙醫療合作計畫」 派出醫院管理人才及醫療團前往沙烏地阿拉伯為台灣的醫療外交做出貢獻！1984年王金茂退休，獲得中國醫藥大學陳立夫邀請開設台灣首家「醫院管理研究所」！1992年他罹患肝癌接受手術，2002年3月21日病逝於台北，中國醫藥大學為他設置了「王金茂醫管論文獎」，鼓勵優秀的年輕學子！2007年他被追頒「醫療奉獻獎」表達台灣醫界對他的追念！
※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集
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