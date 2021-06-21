兩家國產疫苗公司必須把省下的、沒有發生的三期試驗費用，每家至少50億，總共至少100億從總價中扣除，退還給台灣人民。這樣算回來，國產疫苗每劑只要380元。民進黨政府顯然把台灣人民當冤大頭，公然進行利益輸送之嫌。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

藍、紅政客掀起疫苗之亂，固然不免令人有假藉人道、引領中國入室、唱衰台灣的疑慮，但是蔡政府是不是以無私、理性、科學、盡量以透明的原則做決策，也是個問題。假如蔡政府的決策過程不符無私、理性、科學、透明的原則，一出事就暗示中國破壞，但又不把話講明白、說清楚，當然就難以杜悠悠之口、有損人民對政府的信心。

就像汽車沒上公路試驗性能，怎麼知道是否便宜？

首先筆者必須說，政府現在擬從兩家公司購買的總數二千萬劑的「國產」疫苗是很貴的。國際疫苗行情以美金計，輝瑞約為19〜42美元一劑，AZ 為2.5到4美元一劑。高端的881元台幣一劑，約為合美金31.5美元一劑，跟最貴的輝瑞比看起來還不是很離譜。問題是國際疫苗都是至少做過3〜4萬人的第三期試驗，而第三期每人要花數千甚至萬把美元成本。所以假如高端要跟國際公司一樣做三、四萬人的第三期試驗，高端必須再花50億到百億台幣。但是高端不會作、也沒錢作，這50〜100億就都省起來了（高端股本約21億，淨值約30 億）。完全不做三期，等於推出沒有上過公路試車的新型汽車，怎麼知道便宜、如何叫人放心？

當然，疫情當頭只要有效，人民並不在乎政府花多少錢。問題是每劑881元，二千萬劑就是176億元，對個人或小利益團體也不是個小數字。萬一因為人性的貪婪，因而影響政策的判斷，導致政府決策走上錯誤的方向，其影響就是人命與國家安全，不是金錢可以衡量。

國產疫苗是否太貴有一個角度可以參酌。兩家國產疫苗公司都沒做三期，卻與有作三期的國際公司價格不相上下，甚至更貴。所以兩家國產疫苗公司，都必須把省下的、沒有發生的三期試驗費用，每家至少50億，總共至少100億從總價中扣除，退還給台灣人民。這樣算回來，國產疫苗每劑只要380元。民進黨政府顯然有把台灣人民當冤大頭，公然進行利益輸送之嫌。

政府原來不是要購買二千萬劑的。根據扁政府時代的抗SARS大將、當時的疾管局長、蔡政府行政院「COVID-19科技防疫推動會議」前疫苗組召集人蘇益仁的說法，一年多以前，政府原本（至少表面上）只準備買一百萬劑國產「戰備」疫苗，以為緊急時供醫護使用，現在平白多出一千九百萬劑，這轉折是如何來的，值得探究。

本年5月，蘇益仁接受遠見雜誌專訪。該專訪被寫成〈「驚爆內幕」抗SARS名將蘇益仁：疫苗策略連環錯，台灣恐掀拒打潮！〉一篇報導，並於6月2日上網。

抗SARS大將蘇益仁：疫苗策略連環錯

該文記者是否具實報導，我不知道。為了瞭解為何台灣疫苗陷入令人焦慮的不確定性，筆者先將該文所欲傳達的「客觀」事實，以時間先後先列出來，然後再對照蔡政府的解釋與說詞，看看差異在哪裡。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，蘇益仁立即被延攬進行政院「COVID-19科技防疫推動會議」擔任疫苗組召集人。

2020年3月得知高端與美國NIH簽下疫苗合作MOU後，蘇益仁緊急聯絡時任行政院副院長的陳其邁，與剛選上副總統的賴清德，三人前往高端了解後，決定啟動台灣「戰備疫苗」開發計畫。

原先開始的計畫是，若疫苗開發順利，2020年底將有一百萬劑「戰備疫苗」。所謂「戰備疫苗」，是為了緩解第一線醫護人員的燃眉之急，而非開放給一般人施打。

未料，去年5月，高端陸續傳出動物實驗緩慢，設備、產能卡關等挑戰，無法趕上年底產出計畫。小組又緊急啟動外購疫苗計畫，「去年5月，我們就定調，國產需與外購疫苗並行」。

沒想到，指揮中心一度遲疑，台灣防疫得當，為何還需要外購疫苗？好不容易說服，預算在去年6月送審，7月立院通過，真正啟動國外疫苗採購，已經是8月。

各國都是2020年4、5月就在搶購疫苗，台灣足足晚了四個月，錯過黃金時期。

2020年6月，蘇益仁辭去行政院「COVID-19科技防疫推動會議」疫苗組召集人職務。（中央社7月新聞報導）

2020年11月東洋製藥與德國BNT談妥的3000萬劑採購案，因蔡政府最後僅答應購買200萬劑，最終破局。

2020年12月之後，各國新冠疫苗陸續上市，歐美開始全面施打計畫，但台灣外購疫苗6月後才陸續交貨。（主要還是靠美日捐贈）

2020年底，政府為加速國產疫苗上市，改變遊戲規則，決定若通過二期，便可取得緊急授權，供一般民眾施打。蘇益仁憂心說，這與去年初規劃的戰備疫苗已經不同。

一開始政府對疫苗外購就不積極

從以上的10點來看，可以清楚得知（1）蔡政府的確改變了原本一百萬劑國產戰備疫苗、其餘由外購疫苗填補的並行策略，為什麼? （2）蔡政府一度不願外購，推拖的結果直到2020年8月才啟動外購，已經晚了四個月。（3）2020年11月東洋製藥與德國BNT談妥的3000萬劑採購案，因政府最後僅答應購買200萬劑，最終破局。當初為什麼只答應購買200萬劑?（4）政府對外購不積極，可能的解釋就是要把生意留給國內廠商做。

對於疫苗的購買，陳時中5月27日有以下的說法: 「疫苗談判很早就開始，其中各界關注的德國BNT疫苗去年8月20日就開始談。這段期間除政府與其來往外，也有其他代理廠商洽談過，但都沒成功，直到去年11月11日展開視訊會談」。這段話與蘇益仁說採購比人家晚四個月，8月才開始符合，也與「東洋製藥」11月談妥3000萬劑，蔡政府卻只要購買200萬劑，最後失敗的說法沒有互相矛盾。另外，陳時中也提到12月到1月之間台德雙方為了新聞稿契約方名稱問題，最後因中共干預而無疾而終的歷史。顯然陳時中把慢了四個月才開始談的東洋3000萬劑與更後來因新聞稿國名而無疾而終的事件混為一談，這到底是一件還是兩件事，沒有官方說法。能證明的只是民進黨政府自己先蹉跎遲疑。

有人不喜歡代工，他（她）是誰

假如蔡政府是為了疫苗充裕、人民平安、國家安全，那麼當初就應該考慮疫苗代工。在日本都不敢奢言開發日本國產疫苗，最後日、韓、泰、印都選擇代工的情勢下，台灣有什麼「特殊疫苗優勢」要把代工的機會推掉？對於為何推掉代工的機會，陳時中在6月10號在立院答詢時說「有人不喜歡這樣」！代工又不是疫苗研發公司在承做，台灣有誰有這種權力可以一人否決代工的機會？陳時中6月18日改口說我國「是代工沒有談成，不是反對代工」。想想日、韓、泰、印都可談成，唯獨台灣沒有談成。可見條件不是問題，意願與決策才是問題。意願與決策是不是要把球作給國內疫苗廠商？

挺蔡政府財經雜誌與名嘴更有所謂「疫苗形同國防產業」的論調，要利用國產疫苗提升台灣整體競爭力，呼籲「台灣需要更強大的生技護城河！」，甚至奢言建立第二個「護國神山」，加強蔡政府的「保護」國產疫苗的說服力道。這種說法真是讓人啼笑皆非，不但錯誤，也有昧著良心之嫌。

第二個護國神山很滑稽

筆者在淡江大學時每年都要教一次「幼稚產業」及如何扶持的理論。政府若純粹只是給錢（如高價購買疫苗）或以高額關稅保護，最後多變成利益輸送，一事無成。看看裕隆被保護五、六十年，如今只能掛日產的牌子；而沒有政府照顧的台灣中小企業，卻漸漸成長為世界型大企業，就可知一、二。這種歷史驗證過的理論不會因為民進黨在蔡英文主政下而改變。

在國際資金苦無投資獲利機會、世界創投基金充斥的現狀下，台灣若存在著有前途的疫苗公司自然會有國際投資者排隊爭相投資，根本不勞蔡政府乘國人之危、用高單價購買來支持。

國事有輕重緩急。疫情當頭，政府的首要任務是人民生命財產與國防的安全。這本可由儘早疫苗外購與疫苗代工簡單做到。救國拯民之道，絕不是送錢去發展數年後、甚至一、二十年後都不一定有成效疫苗公司。蔡政府對疫苗外購的蹉跎與對疫苗代工的消極甚至反對，影響人民生命財產利益至鉅；其政策的粗糙、幼稚與錯誤，豈能僅以「抗中保台」的說詞就想遮掩。



作者指出，疫情當頭，政府的首要任務是人民生命財產與國防的安全。示意圖／擷自公視新聞影片