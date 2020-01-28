中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，即日起連3天各釋出600萬片口罩便利商店、藥妝店，每人限購3片。（圖左為經濟部商業司副司長陳秘順）圖／擷自衛生福利部疾病管制署YouTube頻道

中國武漢肺炎（嚴重特殊傳染性肺炎）疫情嚴峻，引發口罩搶購潮，各銷售通路都出現買不到口罩的情況，中央流行疫情指揮中心今（28）日宣布，即日起連3天各釋出600萬片口罩至四大超商等，每人限購3片。

經濟部商業司副司長陳秘順今天表示，口罩銷量已較平常超過10倍，經濟部長沈榮津今天上午邀集衛福部代表，與國內四大超商、量販店、連鎖藥妝店及連鎖藥局等通路商，以及國內生產口罩的供應商、物流業者，討論口罩供銷問題，提出解決方案。

陳祕順說明，1月28日到30日（初4到初6），衛福部將每天釋出600萬片平面手術口罩3天，共1800萬片，提供給7-11、全家、萊爾富、OK等四大超商，每人限購3片，每片價格為8元。

衛福部也在1月29日到30日陸續供應470萬片口罩，供醫療院所內部或周圍的藥妝醫材通路（康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生），同樣是零售散賣。

陳祕順指出，衛福部已在今天發出公文，從即日起到2月15日止，藥局及有藥商許可的零售商，可零售散賣醫用口罩，但銷售時，應避免由民眾自行揀選，須由販售人員提供，並注意手部清潔，避免汙染。

至於春節過後的口罩供需情形，各業者多表示，春節假期結束後，因產能已恢復，且積極趕工，所以後續按照現有供應機制積極作業，以確保供銷。