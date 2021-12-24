中共在為1921年的百年老命聲嘶力竭為自己描紅的時候，台灣也一直在靜悄悄還原百年文化，重塑台灣主體價值，因為1921年也是台灣文化協會成立的年份，是台灣歷史的重要標誌。

10月曾有幸到台中烏日參加該協會成立100年與捍衛民主選舉價值的活動，近日又榮幸獲邀出席國家電影及視聽文化中心主辦《致憤青・文協百年紀念影展》系列活動盛大開展的揭幕儀式。

座落新北市新莊的國家電影及視聽文化中心據說已經成為當地的地標，但是更主要的是，它的工作，從展出的電影與相關演藝前輩的講話，都在感謝「國家」挽救了頻臨蟲蛀、發霉損壞的產品，並且進行修補工作使它們得以重見天日。

看了揭幕式放映的台灣攝影前驅鄧南光的作品，更是令人感動，它們包括台北街影、圓山動物園、家族生活等等。台北街影重見1930年代的台北街道及小攤販、游泳比賽等等。其中居然還有當時的龍山寺及上香的信眾，那一剎那，讓我十分感動。台北街影就有動物園的鏡頭，沒有想到還有圓山動物園的專輯，老虎、獅子、大象、猴子，乃至長頸鹿全部出場。看那些老猴、老象，命再長也活不到現在；倒是60多年前家族生活的主角現在還活在世界上，那就是鄧南光之子、已經九十幾高齡的鄧世光；他可以不必拿手杖站著講話；不過鄧世光在講話時解釋，鄧南光並不是他老爸的真名，以澄清南光、世光似乎是兄弟而不是父子的名字。

這些片子不但是黑白片，而且是默片，因此主辦單位找了金曲獎得主生祥樂隊現場配樂播映，他們找了同時代的鄧雨賢等人的曲子旋律配上，使電影更具時代感。

這次影展揭幕，也是對中心的測試，中心董事長藍祖蔚親自介紹電影館的設施，尤其前後左右的重型喇叭，並有圖形顯示聲音流轉的過程。

這次影展以「致憤青」為名，乃是因為文協成立時，蔣渭水與賴和都是30歲上下的台灣第一代憤青。正是他們的出頭，台灣才凸顯自己的文化。文化部長李永得說：「只有用文化才能團結台灣，團結才真的會有力量。」

這次影展揭幕正是四大公投前夕。真的希望透過公投結果，讓政治人物做到「民之所欲，常在我心」，落地本土，熱愛本土，捍衛本土，讓台灣文化繼續發揚光大。



這次影展以「致憤青」為名，乃是因為文協成立時，蔣渭水與賴和都是30歲上下的台灣第一代憤青。文化部長李永得說：「只有用文化才能團結台灣，團結才真的會有力量。」圖／林保華提供，民報合成