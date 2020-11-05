2020美國總統大選，截至4日晚間，拜登已贏得237張選舉人票，川普以214張落後。示意圖／美國之音，Pixabay，民報合成

由於開票還在最後進行當中，可能要一些時候，才知道川普還是拜登贏得美國大選。幾個州計票未完成，或者是差距太小還無法判定輸贏。美聯社則預測，拜登贏得搖擺州密西根，取得16張選舉人票，以264張選舉人票位居領先，川普214張選舉人票。

截至4日晚間，拜登已贏得237張選舉人票，川普以214張落後。 勝敗關鍵取決於賓州、密西根州、喬治亞州、亞歷桑納州、北卡羅萊納州、內華達州和阿拉斯加州。

福斯新聞（Fox News）預測，拜登已取得264張選舉人票，接近當選門檻270張選舉人票；川普214張選舉人票。紐約時報則預估，拜登目前以253張選舉人票領先；CNN說川普獲213張選舉人票，紐時稱他有214張。

只要密西根州計票無誤，而拜登沒失去亞歷桑納和內華達，就算沒贏賓州，也能勝選。拜登截至周三下午，在密州領先川普3.8萬張票，在亞歷桑納領先川普逾9萬票，在內華達僅領先川普8,000票，但賭城拉斯維加斯所在的克拉克郡有至少15萬張票未開，那裡通常傾向支持民主黨候選人。

拜登甚至有機會翻轉喬治亞州，他現在落後8萬票，但該州有包括迪卡爾布郡（DeKalb）在內傾民主黨地區的票尚未開出。

美國總統大選計票工作持續進行中，美國媒體預測的累計票數雖各有不同，但民主黨候選人拜登（Joe Biden）目前領先共和黨籍的現任總統川普，選舉人票接近270張當選門檻。