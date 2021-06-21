對於台灣企業購買疫苗送政府事件，我在專欄說過，BNT並非唯一疫苗，企業家有心作善事，捐錢給政府，買英美兩國疫苗即可，簡單快速，不必為難梅克爾，但是，明明知道台灣已經碰壁，郭台銘卻執意買德國BNT疫苗，就有一點中華民國不行，就讓民間來作的味道，結果繞了半天，在復星碰壁，只問出每劑42美元價格，結果又回到原點，好事也搞得越來越亂，藍色黨一下子撿到很多槍。

本來，台灣既然是世貿組織成員，就有權繞過上海復星，直接和德國BNT洽談，這是世貿組織反壟斷法原則，國際法上也沒有所謂（中華區代理權）可以含蓋台港澳市場這款鳥事，今年3月，台灣在臨門一腳被阻擋，傻瓜也知道擋路者是誰？只有老郭稱：這是一股看不見力量，不敢明說，還嫁禍民進黨派系，第二，經過總統府接見，冒出了台積電，我修正過去認為郭董肯定失敗的預言，但是，我必需追加一句話：如果真的郭董成功，郭台銘能保住顏面，善心有所落實，他最應該感謝張忠謀。

張忠謀從6月10號介入此案，鴨子划水，默默作事，已經接近攻頂，只差簽約，企業風格和老郭一路敲鑼打鼓不同，兩位大商賈功夫深淺，高下立判，台積電替政府出頭，實施晶片換疫苗大計，直接從德國政府談判下手，這一招和郭台銘還在應付老共爪牙，和上海復星糾纏，完全不同層級，我相信台積電會成功，最後會拉了郭台銘一把，分享千萬劑疫苗功勞，合約上，載明買方是企業單位，由台灣政府作緊急授權擔保，免除訴訟及損害賠償，由企業出面購買，相當於充當白手套角色，這樣子也讓老共有了台階下，台灣主權也可確保，復星賺多少，私下和BNT談，大家皆樂。

讓郭台銘氣極敗壞，發出八項聲明，原因就是15號《新新聞》一篇特稿。

特稿中說：郭台銘太有政治性，所以BNT不想談，而且引述來自BNT高層，這句話其實是復星轉述，而且未必真實，本來買疫苗可以純商業，但是，在老共介入惡搞下，全球都陷入政治漩渦，老共以疫苗逼海地、宏都拉斯等國，正在上演，美國駐聯大使公開痛罵，老共耍惡，全都針對台灣而來，所以美日送疫苗給台灣，不政治才怪。

護國神山出手 趁勢拉郭台銘一把

一開始，郭台銘打的算盤，就是拋開中華民國，用基金會或台康名義和復星交涉購買，德國廠出貨，所以復星和國台辦才會不斷放話：不能繞過總代理，上次，復星已經成功阻擋台灣籃下得分，否則以郭台銘等級大商人，怎麼會不知道，不管你代表買方或賣方，都需要拿到授權，POWER OF ATTORNEY，這份法律文件必需載明授權範圍，問題在於標地物是有爭議疫苗，即便企業拿到買方政府全部授權，可談數量、價格、交貨，但是後面的使用、訴訟、賠償，還是需要政府擔保，所以郭台銘努力兩週後，最後仍然回到原點，需要政府給出授權，各位看倌要知道：中華民國這國家，雖無法登國際大堂，因為領土和人民不相稱，但是政府還是有效政府，否則台灣護照就不能用了。

讀到這裡，一定有人說：年初衛福部代表政府購買，已經在BNT碰壁，郭台銘和台積電拿政府授權出門，下場不是一樣碰壁嗎？不，白手套這招還是有用的，因為，有護國神山，結果就不同了。

衆所皆知，德國靠賣高級車賺錢，晶片大部分在台積電製造，沒有晶片，德國吃飯出問題，台灣沒有疫苗，任疫情攻進高科技廠，晶片出口不順暢，同樣會傷害德國經濟，台積電已經喊話：預期在德國設廠，資金進入德國需台灣政府核准，這已經為疫苗換晶片，舖陳一條路徑，這下子，連梅克爾也無法阻擋了，這就是政治枚角。

這一局，民進黨巧妙阻擋藍色黨，以及一堆假綠色，以疫謀亂，為老共出刀，打擊政府計算，這些人全部在檯面上看得見，如同段宜康大罵吳子嘉、郭正亮等人，標榜綠色，根本是紅色爪牙，郭台銘不罵老共，只好稱之為暗黑勢力，事實證明：政府並沒有擋企業，國產高端疫苗價格也低於BNT，還證明民進黨才真正捍衛中華民國政府主權，一路要用老共疫苗者，才真正想出賣台灣，一路來唱衰中華民國生物科技，才是藍色黨。

復星倉庫有五千萬劑存貨，改包裝更名「復必泰」，但是無法賣給郭台銘，不管用什麼名義都不行，老共無法忍受德國疫苗直航台灣，台灣也不會接受來自上海復必泰，除非修法，因為疫苗涉及主權問題，需要政府為施打後續問題背書，這時候就會涉及中國背書或台灣背書問題，這是無解題目，至少目前還是無解。

但是，根本問題還是老共不願意面對現實，世界上所有國家都嘴巴說「一個中國」，但是想來台灣，不能去北京拿簽證。

如今，因為瘟疫害全球，老共的氣場衰弱，全球反中大勢所趨，台灣如果拿到BNT疫苗，剛好印證台灣不是中國一部分，也證實老共發動疫情戰爭，圖謀稱霸全球，這個政權已經觸犯反人類罪。



2021.6.18總統蔡英文會見台積電董事長劉德音、永齡基金會創辦人郭台銘等討論購買BNT疫苗政府授權事宜。圖／擷自總統府flickr