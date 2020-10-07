上天日月不停地運行，但大地安居不動。圖為華陶窯中秋明月。圖／陳文輝

又是一年中秋佳節國定假日收尾的暫滿還虧，作為「環境教育場域」的華陶窯，與大家分享，窯場地處山區的月明時刻……。

日升日落，月升月落，白天隨後有黑夜，黑夜之後有白天，终而復始，這本是天體運行的恆常……。

人是日行動物，白天勤奮工作，夜黑需要休息，即所謂的「日出而作，日落而息。」

反過來，對夜行動物來說，日暮時分，則是一天生活的開始……。

日本居酒屋的媽媽桑，對向晚時分蒞臨的客人，彎腰鞠躬道聲:「喔嗨呦……」。日語是「早安」的意思，亦即約婉告知，今夜的夜生活，就從現在開始……。

月亮繞地球的軌道就是陰曆，俗稱黃曆，每個月的月圓之日為十五，每月的初一叫「朔」，十五叫「望」。

地球上的動物，包含海底生物，透過潮汐相感對應的交配、生育、與情绪變化等，都與月亮的圆缺有關。

「中秋節」是一個充滿神話的節日，日期介於24節氣「秋分」舆「白露」之間。

華人世界的古詩詞人，很喜歡寓月寄情，抬頭望月，仰月思人……。

島嶼原住民無曆法，將月相變化的虧盈朔望，發展成祭事曆，更是祖靈道法自然的指引……。

意即老子第25章〈有物混成〉曰:「人法地，地法天，天法道，道法自然。」

萬物有白天的生長，夜晚的休息，才能萌芽→成長→茁壯→開花→结果→淍零。

老子第16章〈致虚極〉曰:

「夫物芸芸，各復歸其根。歸根曰静，是謂復命。」

天象不停地運行，莊子〈天運第十四〉提出了想像:

「天其運乎？地其處乎？日月其爭於所乎？孰主張是？孰維綱是？」

上天日月不停地運行，但大地安居不動。日舆月是在爭住所嗎？又是誰在主導，统領這一切？

「江畔何人初見月，江月何年初照人？」〜唐.張若虚〈春江花月夜〉

詩人與月充滿想像的對話，無寧是啓示著人們:

天地無约，暫且收拾放假的心，明年的中秋仍會到來……。