美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，原本傳出將進行台美商業經濟高階對談，事後澄清原來是建立對話機制，過程中，台灣代表性工商團體卻傳出雜音。

工商協進會理事長，也是台玻集團的二代經營者林伯豐，在克拉克到訪前，先是主動炫耀受到美國在台協會邀請出席餐與台美經濟對談，卻又稱「愈高階的官員來台灣，台灣的本錢就愈低」，之後聽到沒有實際對談時，更表示：不管對談有無取消，他都決定不出席，工商協進會也不會派代表參加。

台灣是以商立國的國家，工商產業是台灣的根本命脈，福和會一向提倡企業精神治國，也時時呼籲政府須傾聽產業界第一線的聲音，福和會認為，經過市場競爭而能存活茁壯的商業領袖，在其專業領域的意見，遠比學界或是政府閉門造車值得參考。

然而，過去政府經常與傳統大工商團體請教，所制定的政策為何卻總是與產業需求脫節、荒腔走板？此次工商協進會的反應，正好是一個代表性的現象，顯現老舊工商團體與時代脫節，無法反應真正企業界需求，無法應對市場趨勢變化。

自中國加入世界貿易組織後，太平洋兩端形成「美國世界市場、中國世界工廠」的經濟軸心，這使得中國的改革開放得到進一步的提升，也讓美國從傳統產業製造中解放出來，而能誕生半導體科技、創造消費性電子產品，進而進入高科技運算時代。台灣也在這個過程中，加入這樣的美中軸心，而能輕鬆突破中等收入陷阱。

然而，有利必有弊，這個過程中，中國不斷鑽取貿易組織的漏洞，藉由美國過去民主黨政府的睜隻眼閉隻眼，不斷巧取不當貿易利益，造成美國內部產業結構嚴重失衡，高科技產業以外的製造業大幅萎縮，但中國本身也深受其害，迎來所謂「紅海」，企業毛利率降到扣除社會成本後實質為負，而台灣也同樣遭受產業空洞化，產生實業不振，薪資停滯，卻熱錢流竄，造成房地產暴漲等等問題。

任何產業趨勢都有開創、成熟、衰退與終止，美中貿易軸心也不可能例外，種種現象顯示這個軸心已經到了不可再繼續下去的時刻，即使川普沒有大力掀起美中貿易戰，美中貿易軸心也早已經出現太多失靈即將斷裂的情況。川普只是因應這個軸心斷裂的新趨勢，提早出手導正過去美中貿易積弊。

台灣過去在美中貿易軸心中參與極深，如今面臨軸心轉換，是攸關生死的大問題，以林伯豐的台玻集團而言，根據台玻集團2019年年報，有高達86%銷售量、72.8%營業額來自中國，這是雞蛋已經完全放在同一個籠子中的高危險情況，任何一家有理性的企業，若發現自己的銷售竟有近9成完全來自同一個國家，不論美中貿易軸心是否出問題，都應該積極進行風險分散。

台灣整體而言對中國的貿易依存度高達4成，雖然比例上沒有林伯豐的台玻集團那麼高到離譜，但仍是嚴重過度集中，其中，許多是台美中三角貿易所造成，亦即台灣出口到中國後加工轉口，最終仍是出口到美國，因此，台灣要降低對中出口依存度，最快速的辦法，就是「脫中返美」，不再經過中國「過一手」，將原本中國環節「鮭魚」回流，出口不經中國，直接供應給原本美國的最終客戶。

此次克拉克訪台，背後及川普的台海產業戰略，即是「供應鏈脫中」，克拉奇以國務院代表身分走訪全球，正是為川普政府推動全球供應鏈重組、與中國脫鉤，拆解「紅色供應鏈」。台灣當前也正需要「供應鏈脫中」，最終出口國美國正在大力推動，正是千載難逢的好時機，尤其是對中依存度越高的企業，越需要盡快了解美國會做出何種安排。

在談判時，對方層級越高，越能直接決定政策，會談也越有意義，過去工商協進會與政府會議，總是希望層級越高越好，最好是總統或行政院長出席，如今與美國談攸關未來生存的重要貿易方向，最起碼要了解美國的政策走向以利從中取得最大利益，或甚至可與美國要求協助轉型，美方越高層級來訪，對台灣的產業界幫助越大。這是一般常理即可了解的基本常識。林伯豐卻害怕層級太高，之後又代表工商協進會拒不出席。

工商協進會成立於1952年，過去在黨國時代，黨國允許的各大工商團體是專制政府由上而下控制企業界的長鞭，到了民主化時代，工商團體需轉型為由下而上真正反應產業界需求的組織。從林伯豐對「供應鏈脫中」如此攸關產業生存議題的反應看來，我們不得不說工商協進會可說與時代脫節，與產業界的需要脫節。

若老舊工商團體無力協助台灣的企業前進，只會造成阻礙，向政府提出的建議也總是換湯不換藥，無法推動真正重要的改革，那麼，不如就「閃邊站，換專業的來」吧，傳統大工商團體若不轉型改革，就請自我淘汰於時代的洪流中，莫再占著茅坑不拉屎了。