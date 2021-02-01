習近平日前在世界經濟論壇上發言教訓美國，不要搞「小圈子」、「新冷戰」、「對立對抗」、「欺負弱小」，說得義正辭嚴，但令人聽來啼笑皆非。圖為2021.1.25，習近平在北京以視頻方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」會議。擷自中國人民網

上篇專欄，我本想短文指岀，我們不要—要錢不要命，讓習皇帝發錢買我們的自由民主人權，不要大開自由市場，讓他的國家資本主義橫行霸道，大賺錢，把中國變成世界No 1。

結果，一寫欲罷不能，寫得落落長，不顧自己大病纏身，心身疲憊，把一生的政治學、民主化、中國政治發展的看法，都要寫進去。寫得亂七八槽、思路不清楚、矛盾重重。

朋友有情有義，鼓勵很多，也指出矛盾之處。好友莊萬壽教授說「寶刀鏗鏘 」。我的學生吳新興考試委員說「這是長篇大作，表示老師的精神不錯，令人欣慰！」我回應「寫得滿腦漿糊」。

年輕朋友說，論述深刻但很多地方看不懂，請我再細述說明。我身心累，暫時寫不出嚴謹的學術論文。下面幾點註腳，算是補充說明。

日前在世界經濟論壇上發言，習皇帝近平道貌岸然教訓美國，不要搞「小圈子」、「新冷戰」、「對立對抗」、「欺負弱小」（包括中國？），「排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脱鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至對抗。」

說得義正辭嚴，但令人聽來啼笑皆非，不知今夕是何夕。他老兄說的話，由川普、拜登、小英、菅義偉（日本首相）、 莫里森（澳洲總理）、強生（英國首相）等民主國家領導人說來罵習皇帝，完全正確。

習皇帝作賊心虛黑白講

習皇帝根本就是做賊的在喊抓賊。作賊心虛，是非顛倒，黑白講。

世界最不開放自由市場的就是政治掛帥的國家資本主義的中國。世界打冷戰打得最厲害的就是習皇帝「一帶一路」的中國。世界排斥、威脅、恐嚇他國最厲害的就是帝國中國。不信，去問問鄰近各國，問問日本、韓國、台灣、越南、澳洲、印度、西邊的穆斯林諸國、蒙古。

上週澳洲廣播公司（ABC）有一標題「China flies nuclear-capable bombers, fighter jets over Taiwanese waters」（中國在台灣海域飛有核武能力的戰艦和噴射戰機）, 跑馬燈一整天，讓人看得目瞪口呆。有人問，中國要打戰？澳洲朋友「幹」聲連連。中國霸凌台灣，天下皆知。習皇帝蒙著眼睛說瞎話，騙人不打草稿。

最近俄羅斯反對黨領袖（Alexei Navalny），被下劇毒沒死，由德國返回俄羅斯，馬上被普丁抓起來。俄羅斯各地、包括冰天雪地的西伯利亞，幾萬人走上街頭示威抗議。有數千人被抓。

Navalny膽大包天，偏偏跳入普丁的虎口，俄羅斯人冰天雪地走上街頭抗議。俄羅斯民主化當然有希望。

年輕朋友問，「俄羅斯能，為什麼中國不能？」我上篇文章已說明清楚。那就是中國兩千多年的專制文化和制度，根深蒂固。俄羅斯的專制文化和制度，穩固性比中國天差地別。

有朋友問，中國真的是世界第二經濟、軍事大國嗎？問得好。表面數目看來好像是，細看不一定是。

軍力上，中國還差美國很大，也未必比俄羅斯強，要打贏日本恐怕都很難。

經濟上，中國GDP（Nominal）是第二大，但比美國還差很大。Per capita比，中國排不上30名。先進民主國家，台灣、韓國、以色列、澳洲都比中國高很多。

中國總理李克強去年5月人大會議中宣布，中國人均年收3萬人民幣，有6億人月收入僅1千元。其中約1億人仍生活在世界銀行的貧窮線下。



作者指出，俄羅斯反對派領導人Navalny膽大包天，主動跳入普丁的虎口，引發俄羅斯人在冰天雪地走上街頭抗議。圖為2021.1.31俄羅斯群眾示威要求釋放納瓦尼。擷自公視新聞影片

漠視6億貧困中國人的生活

不過中國貧富不均，窮人很多，富豪也很多。老鄧的「黑貓白貓」讓中國賺大錢後，三十年來有7億人脫貧，中國應該是已開發、中產階級國度。

習皇帝不花大錢改進6億貧困中國人的生活，花大錢「一帶一路」大作中華民族復興大夢，打腫臉，就是要和美國打冷戰、爭霸。

習皇帝向拜登喊話，拜登的回應是，「過去幾年我們所看到的是，中國對內愈來愈專制，對外更加獨斷，北京現在以顯著的方式，挑戰美國的安全、繁榮和價值觀，美國必須有新的作法來因應。」

好了，美中新冷戰陣式排開，排得清清楚楚。

習皇帝滿口毛澤東，卻完全心中沒有無產階級革命、人民當家作主、服務人民的意念。

他罵美國，要和美國打新冷戰。那是天要下雨娘要嫁人的事，就去大打吧！不過，他心知肚明，飛彈打台灣，台灣也有飛彈打中國。他飛彈打美國，美國飛彈回敬，中國必敗，中共政權必亡。（2021.2.1）