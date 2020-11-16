電子媒體的興辦需有龐大的資金，並非一般人可以任意興辦，這就使少數的媒體能夠掌控言論市場，因此，各國在「電波公有論」的原則之下，對於電子媒體採取換照制度，要求電子媒體應採所有與經營分離制，並保障視聽者的近接使用權。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

綠營人士的中天擁護論

目前，有關中天新聞換照的爭議中，綠營有若干人士認為台灣不應該只有一種聲音，因此認為不應對中天撤照。

對於上面這樣的講法，其實我認為這是對於表現自由的理論不清楚所造成的。

電子媒體在言論自由市場的特異性

我想，一個正常的言論自由狀態就好像是自由市場一般，每個人都應該有平等的發言空間，讓視聽者可以聽到，而視聽者也可以針對發言者的意見對等表達意見。但是當平面媒體（報紙）、電子媒體（廣播電台、電視、有線電視等）出現以後，言論自由市場的意見供給與對供給反應的機制已産生很多的變化，因為報紙的發行與電子媒體的興辦需有龐大的資金，並非一般人可以任意興辦，這就使得一般人的言論自由供給權利在實質上被剝奪了，使得少數的媒體能夠掌控言論市場，因此，各國在「電波公有論」的原則之下，對於電子媒體採取換照制度，要求電子媒體應採所有與經營分離制，並保障視聽者的近接使用權，而且對於電子媒體保障新聞自由。

電子媒體可以有自己的立場，但不只是自己立場的宣傳者

的確，中天可以有它的立場，它可以站在它的立場來做新聞，可是請問，它是在根據新聞專業做新聞？還是在替特定的政黨（包含中國共產黨）做宣傳呢？如果中天是一個單純的個人，那麼它要怎麼做宣傳，是它個人的自由，如果個人覺得一個人力量不夠，那麼他可以集合眾人去形成團體，甚或政黨，這沒有問題。對於這樣的個人或團體，我會大聲説：即使我不贊成你的意見，但我絕對擁護你有說話的權利。可是，電子頻道是有限的，為了使電子媒體能夠反映出社會的各種聲音，因此，廣電法規才會制定各種規定，對於電子媒體進行管制，以使電子媒體的經營能夠符合公共利益。

如果想要讓中天不被撤照，那麼請讓每個人都可以擁有自己的電波頻道

或許這些綠營人士認為台灣有自我保護功能，認為中天的存在並不會對台灣有太大的影響，而且會認為中天會因為它的亂報而被台灣社會淘汰。但是，對於中天目前違反法規與新聞專業的作法，如果NCC不依法加以處理時，請問綠營這些人士們，言論的市場將會出現什麼狀況呢？如果NCC不依法加以處理時，那麼以後所有的電子媒體都可以仿效中天的作法，不是把電子媒體經營成社會公器，而是當做報老板的宣傳手段，那麼，台灣的言論市場就會真正成為強者欺負弱者的市場，請問綠營的這些人士，你們有思考過這些問題嗎？

其實，綠營人士如果想要讓中天不被撤照，我會提出一個建議，那就是讓每個人都可以擁有自己的電波頻道，如此一來，每個人就都可以透過頻道來宣傳自己的理念。如果不能的話，就讓NCC依法、依程序來處理。



作者提出，對於中天目前經常違反法規與新聞專業的作法，如果NCC不依法加以處理時，以後所有的電子媒體是否都仿效中天的作法，不是把電子媒體經營成社會公器，而是當做報老板的宣傳手段？示意圖／民報資料照

與中天相同的立場不會在台灣沒有聲音

其實，中天即使被撤照，但是與中天相同立場的人還是可以申請電子頻道或是投資於其他電子頻道，只要它遵循廣電法規與媒體經營的倫理即可，怎麼會是中天撤照，就等於完全沒有另一種聲音呢？倒是我覺得中天換照事件中最笨的就是國民黨，因為國民黨如果要傳達自己的理念的話，它是有很多管道的，可是它卻巴著中天不放，但是中天在一般人心中，已是紅媒的象徵，它不去判斷支持中天的損益，卻是以保障言論自由的立場去大肆支持，使台灣人越來越認為它就是中國共產黨在台灣的代言人。