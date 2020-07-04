6月30日由中國人大常委會表決通過「港版國安法」，引起國際強烈反彈；而美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）早在表決前就宣布「撤銷香港特殊地位」，暫停對港執行優惠待遇，先一步祭出制裁。中國外交部發言人趙立堅憤懣地表示，中國不是被嚇大的；英國首相譴責中國已經撕毀「中英聯合聲明」，歐盟執委會主席也對北京提出負面後果等警告；聯合國人權理事會上，德法紐澳等27國立即發表共同聲明表達嚴重的關切。近日中國天災人禍不斷，甚至三峽大壩可能斷裂。

「這是最壞的時代，也是最好的時代」對台灣而言，面對如此巨變，準備好因應之道？美國前國安顧問葉望輝曾對台灣制定新憲法，讓台灣走出國際，表示「台灣還沒準備好」，去說服美國朝野政治人物，並影響輿論。對於台灣國家路，蔡政府還要不動如山的「維持現狀」？

面對國際局勢巨變，蔡政府準備好了嗎？

幾個假設問題想問問蔡政府：中國已然成為世界公敵，如果英、美等國願意伸出誼之手和台灣建交；如果中國真武力犯台，而中共內亂崩解，蔡政府是否還要「維持現狀」？還要這個「中華民國台灣」？面臨可能的巨變，擘畫好了嗎？

無尊嚴的民族，註定做奴才！一個積極追求獨立建國的政黨，不會提出「維持現狀」軟化國族意志的國策。從生活小事，怎都看不到這政府有國家正常化的格局？多家中媒因在台設置攝影棚並開設政論性節目引起爭議，政府不處理？殖民符碼不除，連政府機構如內政部等都還有戒嚴時代的銅像，幾年來讓近40位抗爭的獨派青年觸法，繳了近一百五十萬罰款，獨派青年是下一代台灣建國的火種，國家卻不懂得珍惜？中華郵局，還是「中華郵局」還訂《中國時報》，檢舉也沒用，交通部不管，但何止交通部，全國政府機關有多少是訂敵報？……從習近平宣布一國兩制台灣方案、香港反送中運動、武漢肺炎到今日港版國安法，敵人是一次又一次給予台灣良機，蔡政府就是無法快速應對，猶站在十字路口原地不動地「維持現狀」。面對併吞，難道坐以待斃？

溫水煮青蛙下，沒鬥志的宿命論正蔓延

一段影片在網上傳閱：三年輕人挺民進黨：「我投民進黨，因為國民黨太親中了。」訪問者問:「可是我們的憲法是統一喔？」年輕人回：「當然，早晚都要統一的，民進黨至少會比較晚一點。」和香港年輕人勇敢比較，台灣年輕人如此宿命得過且過恐怕不少？

台灣人缺的是建國做主人的意志，國民黨立委陳以信對駐德代表謝志偉的名片加註TAIWAN有意見，立院外交部官員竟然接受質詢時回答：「我不知道如何回答？」上面的沒有擔當，國家沒方向，下面當然不知該怎麼做？反共不反中，台灣永遠無法成為真正的台灣。時局如此好，陳以信質詢一次外交部就發電文，而台灣人民的心聲，蔡政府不當一回事？凝聚抗敵的國族意識是領航人的重責。

「中華民國台灣」正為台灣國家正常化注入病毒

蔡英文雖自稱是台灣隊隊長，拒絕一國兩制，欲領航這艘太平洋中不沉的「福爾摩沙航空母艦」。但其實與宋、韓兩位中華民國派的說法是一樣，「中華民國台灣」也屬一中各表；三位都說未來尊重2357萬民眾的意志，更矛盾的是人民的意志竟不能包括台獨？因為「正名制憲」國家體制的改變，是被蔡政府限制於公投之外。

遇到一位自稱是鄭南榕信徒，自國中就閱讀黨外雜誌的本土知識菁英，大學時代在南榕自焚前曾到雜誌社與烈士交談，近年卻捍衛蔡英文的國家立場：「從1949年以後，台灣已經獨立了名叫中華民國台灣，未來中國如果民主了，台灣人民若同意，不排除與中國統一。」這位曾是堅定獨派者也悄悄轉化了，他只是眾多「中華台北人」的縮影，蔡英文的「中華民國台灣」正為台灣國族建構注入病毒。

台灣隊隊長，沒有國家方向怎領航？

「中華民國台灣」非但無法凝聚台灣人的國家意識，更渙散了台灣人的建國意志，得過且過的心態下，沒有決心去爭取「百分之百的正常國家」。

痛心的是本土政黨這個「本土」更具殺傷力，更能分化、混淆？口稱尊重2357萬人民的決定、不觸怒中共，那是以「民主」包裝「維持現狀」，實則就是「沒有國家立場的立場」。2021讓台灣運動員以「台灣隊」參加東京奧運，各外館、國內華航、中華郵政等國營機構正名為台灣、全面除去殖民符碼，年號改為紀元與世界接軌，廢考監兩院、制憲正名……政黨輪替第二任了，台灣國家路卻完全沒有起步，維持現狀正如溫水煮青蛙般地麻痺著台灣人，看來蔡政府並沒有想建構台灣國族認同，強化人民的建國意志，口說「民主」「人民做決定」實則是懦弱於承擔使命，披著「民主外衫」沒有國家立場的立場。