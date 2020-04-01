張上淳教授說台灣有十一個陽性反應的完全沒有症狀，就是大約有5%沒有症狀。香港報戴中國內部文件說中國沒有症狀的有四萬多人，如果用5%來推算回去，感染的總人數應該有八十萬人，為什麼只有八萬多？圖/取自人民日報

我是一個對數字很有感覺的人。

武漢肺炎在全世界各地爆發，讓人看得頭昏眼花。不過中國的數字確讓我覺得毛毛的。

到今天（3月29日）為止，台灣的治癒率是大約是 39/298=13%，香港是 118/519=22%。但是非常奇怪的，中國是 75448/81439= 93%。

你說，台灣和香港從3月15日以後，從外面移入的病例很多，數字有點失真。好吧，就用3月14日的數字，台灣是 29/59=49%，香港是 79/132=60%。台灣只有零星的社區感染，香港有比較多但也是零星的社區感染，數字差不多。中國是完全的社區感染。但是韓國也是社區感染呀！以今天的數字來算，韓國的治癒率是 5033/9583=53%。其他歐美國家的數字就更低了。這和中國的93% 未免差太多了吧！

前幾天，張上淳教授說台灣有十一個陽性反應的完全沒有症狀，就是大約有5%沒有症狀。今日香港報戴中國內部文件說中國沒有症狀的有四萬多人，那些並沒有算進他們確診的統計數字。不過如果用5%來推算回去，那麼感染的總人數不是應該有八十萬人嗎？為什麼只有八萬多？

有可能差那麼多嗎？坦白講，我並沒有什麼證據，但是一直感覺毛毛的。

毛澤東也曾被騙得團團轉

在三月中以前，台灣是防得很好的國家，也三不五時每天有一兩個確診的感染。但是中國確有如神助，從一天幾千個，忽然歸零。對！是零。

到底是怎麼一回事？

有可能是假的數字嗎？會差那麼多嗎？

不知怎得，我一直想起一個毛澤東的故事。

1958年中國推行人民公社。不久以後，人民日報就刊出了有的地方一畝田産二千斤的新聞。因為那時大部分的田都只生產一千斤，所以變成新聞頭條。

後來毛澤東到各處去出巡，各地的報告讓他更加興奮，從一畝田三千斤，到四千斤。毛澤東每到一地，產量就更多。到了後來，每個地方都是畝産萬斤，甚至有畝産三萬多斤的（請見副圖）。毛澤東和黨中央都一片興奮，認為形勢一片大好。



人民日報報導一畝田能產三萬多斤的稻米，至今仍是世界記錄。圖/取自人民日報

結果後來大家都知道。因為人民公社的失敗，引起中國的大飢荒。我們看到的報導是餓死的人有三四千萬人。

毛澤東的反應

毛澤東怎樣反應呢？

這件事已經事隔五十多年了。我認為非常值得大家回來看一下，也許可以幫助我們更了解中國人和瞭解目前的中國到底是怎麼一回事。

毛澤東是大家公認中國非常精明的領導人，但是他也被騙得團團轉。

當然，後來大飢荒以後，毛澤東也發現了真相。我看到的幾個報導都說，毛澤東並沒有處罰任何人。

不過過了幾年，毛澤東就發動了著名的文化大革命，幾乎所有的老幹部，全部都被拔掉。

那一年，我還是初中的一個小學生。不過說起來可能很少人會相信，我當時就非常的支持文化大革命。

我的解讀，至今已經五十多年都沒有變，就是毛澤東認為最大的問題並不是那些騙他的高幹。是他們的文化。他們生活做事的態度，做事的方法。所以他要發動文化大革命，要改變他們的文化。

那些各省的高幹們，並不是故意要騙毛澤東。但是如果別的省都是畝產萬斤，有幾個人敢說，他們的省不是畝産萬斤？他們的環境和文化有可能容許他們向毛澤東說我們這一省只有畝產千斤嗎？還有貪污，利用職權謀取私利等種種陋習，根本和人沒有關係。是文化的問題。不管誰去做，都是一樣的會貪污、謀利。這是大家的生活習慣。

如果那些沒有從根本的改變，他想做什麼改革，可以說都是不可能。

所以毛澤東採取了一個最極端的做，發動文化大革命，把（幾乎）所有的幹部都換掉！

文化大革命後的五十年，我在蔡英文的改革一文中，也得出完全相同的結論。改革要成功，一定要換人。換越多越好。明治維新是近代最成功的改革運動，就是把所有的人全換掉。

不得不承認毛澤東實在是一個天才。可惜的是他並不瞭解民主，他的方法還有太多的缺點。本文文長，不再多述。

中國真正的數字

所以李克強也出來要求各省不要隱瞞。

但是如果看看毛澤東的故事就知道沒有人知道真正的數字。

讓我們繼續看下去吧！