不負眾望，舉重女神郭婞淳27日在東京奧運女子59公斤級，毫無對手，以總和236公斤，如願拿下奧運金牌。在這之前，郭婞淳已在世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運等各大國際賽拿過金牌，就差奧運即能達成「金牌大滿貫」。如今，不僅拿下奧運金牌，更寫下奧運新紀錄，全體國人都與有榮焉。在升旗及播放國旗歌時，在頒獎台上的郭婞純含著淚水，著實令人感動，那也是郭婞淳個人努力所創下的榮耀，值得喝采。尤值一提的是，當最後一舉，郭婞淳意圖挑戰141公斤，沒能順利舉起，但她順勢倒在台上，瞬間，令比賽場邊的工作人員，迅速趨前查看，當看見台上的郭婞淳，臉上綻放出笑容，才放心的走開。這樣的畫面，一來充分顯示主辦單位對選手安全的關心，二來是郭婞淳不僅是台灣的寶貝，也是國際體壇的巨星，其一動一靜皆是大家矚目的焦點。

二年多來，一直聽到「有政府，會做事」這句話，某些時候，確實有感受到，但總覺得還可以更好。以這次東京奧運出征，班機座位的分配即惹出眾怒，逼得政府高層接二連三道歉，行政院長更直言，非常痛心，也誠摯向選手、國人同胞說這樣安排不對，「我們很對不起、很不會安排」，也指出最不該的是官員不該坐進商務艙。另外，有「桌球教父」之稱的莊智淵，雖是奧運五屆奧運元老的識途老馬，但比賽時，只看他一個人孤零零的，教練席上是空的。雖然，莊智淵好意說是留給莊媽媽的，但是，既然媽媽沒能到場，總可以安排相關人員暫時權充，至少可在場邊提點或給予鼓勵。另外，甫獲溫布頓網球女雙冠軍，有台灣「網球一姐」美譽的謝淑薇卻無緣參加本屆奧運，只好大喊「2024法國巴黎奧運見」，問題何在？為何會造成謝淑薇達不到門檻？難道這些問題真如某位民進黨前立委所言，政府管不到這些事務嗎？讓人覺得不是在運動場上輸給對手們，而是把自己搞掉了，非常可惜。

選手爭氣紛創佳績

所幸，咱們的選手皆很爭氣，不畏挑戰，紛紛創下佳績。在舉重、柔道、射箭、跆拳、桌球方面，已分別奪得金牌1面、銀牌2面、3面銅牌，未來幾天，更有可能創下歷年最佳紀錄。尤其，這些出色的選手中，不乏原住民朋友。其實，原住民朋友在音樂、舞蹈、運動、藝術等方面皆有很高的天份，棒球出色球員中，更有極高的比例皆為原住民朋友在國內外打球，看其打球，宛如就是為棒球而生。此外，原住民朋友的體魄、勇敢、創意、動手作、喜愛自然的天性，更是上天難得的恩賜。所以，政府在少數民族的政策方面，應該更要有系統的作為，才能有助於原住民朋友的永續發展，也有利於國家社會的整體發展。

「有政府、會做事」，做什麼事？如何做事？其核心乃取決於「社會共識的價值」，以選手為尊的安排機位才是「會做事」的政府所應信奉的價值。同樣，在教育方面，還有多少尚未貫徹以「學生為中心」、「人才培育」的價值呢？這也是日前聯發科蔡明介董事長在媒體發文，呼籲政府重視數理教育與大學甄試的要旨所在。