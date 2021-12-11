聯合國訂定國際人權日以紀念通過《世界人權宣言》，並再制定「經濟、社會及文化權利國際公約」及「公民權利和政治權利國際公約」，進一步執行宣言中各項人權精神。

12月10日聯合國人權日，聯合國/NGO世界公民總會、臺灣財經刑法研究學會、中正大學財經法律研究中心、台灣陪審團協會等26個民間團體，舉辦「太極門1219事件平反第14週年響應『聯合國人權日』用真愛與良心平反假案論壇」。前司法院大法官暨副院長城仲模、永社理事長黃帝穎律師、東吳大學法學院客座教授葛克昌、國立中正大學財經法律學系兼任教授/前最高行政法院法官林文舟、東吳大學法律系兼任教授鄧衍森、前高市國稅局簡任稽核黃坤光等共30多位法官、學者、專家、宗教界領袖、律師、會計師及眾多各行各業代表共同與談。論壇線上包含來自國際聲援影片，人權無國界創辦人暨理事長Willy Fautré、爭取個人及組織良心自由協調會(CAP-LC)主席Mr. Thierry Valle、義大利新興宗教研究中心創始人和理事長馬西莫·英特羅維吉(Dr. Massimo Introvigne)教授、聯合國人權委員會事務高級專員米歇爾·巴切萊特(Michelle Bachelet)等共同對台灣賦稅人權的現況與法稅問題，提出針砭建言。

尤值一提的是論壇現場並舉辦太極門假案特展，展出台灣重大人權迫害指標性案例—太極門假案的重要歷史資料，珍貴照片海報，更記錄了二十幾年來數萬家庭焦急、漫長、期待平反的血淚史。主辦單位之一法稅改革聯盟表示，威權制度的遺毒仍不斷存在台灣司法、行政體系，以冤假錯案的形式不斷迫害人民的各種人權。12月19日(週日)下午兩點，將在凱道舉辦「全民稅醒，搶救人權PLUS大遊行」，邀請大家一起參加，並連署支持「廢獎金、救冤案、護人權」！詳情請上網https://fightforfair.tax/。

聯合國人權委員會事務高級專員米歇爾·巴切萊特(Michelle Bachelet)以今年的活動主題「平等」為題發表演說：「從我們出生的那一刻起，我們都有同樣的權利，生命權、健康權、受教育權等。平等是同理心和團結，要理解人類是生命共同體，平等是唯一的前進之路，是為了共同利益而合作。」

聯合國/NGO世界公民總會副主席暨太極門掌門人洪道子博士致詞表示，人權以良心和愛心為基礎，以惻隱之情維繫群體。法國啟蒙思想家盧梭認為，在每個人的靈魂深處，生來就有一種正義和道德的原則，所指的就是良心。他提到，在追求人權的路上，我們需要堅定的信念與慈悲心，便能產生能量和勇氣去面對所有關卡，共同攜手並幫助彼此，持續改善自身與周遭的人權環境。

會中主辦單位之一太極門氣功養生學會也致贈《寒冬雜誌選集：台灣的太極門案件-邁向人權與宗教信仰自由之路》英文版新書及感謝狀給與會貴賓，表彰其維護《世界人權宣言》之精神，參與「法稅真改革 良心救台灣」的義舉。

前司法院大法官暨副院長城仲模表示，人權日特別強調人性尊嚴，而太極門25年來受到嚴重人權侵害，司法已經確定他們無罪，但是行政沒有適當處理，讓太極門師徒與家屬，受到身心的創傷，這是很糟糕的事。

東吳大學法學院客座教授葛克昌表示，有所得不一定要繳稅，一定要有法律依據，如果沒有法律依據或者根本違法，公務員知道了，當然要撤銷，怎可說不要撤銷？這已經沒有裁量的餘地，更何況，所有稅法要優先適用納保法，納保法第1條第1項就是要保障納稅人的各種基本權，(太極門課稅處分)如有違法，當然是無效，當然要撤銷。

國立中正大學財經法律學系兼任教授/前最高行政法院法官林文舟指出，過去台灣的戒嚴文化，防弊重於興利、防民如防賊；有罪推定、輕罪重判；殺雞儆猴之效，由政府帶頭仇恨，媒體集體催眠，老百姓盲從。解嚴後至今，戒嚴文化依舊存在，太極門案件就是在這樣的文化下發生的，那時媒體跟著檢察官辦案、起舞，這種現象在今天還是屢見不鮮，像江國慶案也是如此。

東吳大學法律系兼任教授鄧衍森表示，聯合國人權日是1948年12月10日通過《世界人權宣言》，這是人類很重要文件，在二次大戰後國家有保護人民的義務，第一條明白表示人權理念敘述「人皆生而自由；在尊嚴及權利上均各平等。人各賦有理性良知，誠應和睦相處，情同手足。」西方有理性，東方有良心，要知道對錯，要用兄弟關係相對待，不要傷害任何人。法律暴力很可怕，就像是太極門所受到的，所以要用人權的理念，人權的價值，用兄弟的情誼互相對待，才是真正落實人權。

義大利新興宗教研究中心創始人和理事長馬西莫·英特羅維吉(Dr. Massimo Introvigne)教授日前於華府記者會中強調，美國國務院在年度人權報告中有很多讚揚台灣的地方，但也有說到台灣官僚腐敗的問題應該要解決。而太極門群體的人權，就是因腐敗而受到的侵犯案件，它不是單純的稅務案件，而是人權案件。保護人權是國際社會的權利和義務，國際社會應關注台灣侵犯太極門人權事件。

來自國際聲援影片，爭取個人及組織良心自由協調會(CAP-LC)主席Mr. Thierry Valle表示，今年6月已提請聯合國人權理事會關注太極門的情況以及在台灣所遭受的不公不義對待。他說：「在這個人權理事會上，我們譴責了稅收這個武器是如何被利用來傷害太極門。」「我們支持太極門的抗爭，為他們伸張正義，讓他們對更美好、和平與和諧的台灣社會的貢獻得到認可。」

人權無國界創辦人暨理事長Willy Fautré指出，世界上幾乎所有國家都簽署和批准了《聯合國反貪腐公約》，並且將貪腐視為人權問題。如果台灣想符合這些國際指標，應該改革行政司法系統，嚴懲貪腐的官僚，例如對太極門案需負責任的人；並取消系統性地製造貪腐的稅務獎金制度。