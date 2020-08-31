國內生產許多蔬菜水果經常因盛產而導致價格下滑，致影響到農民的生計，甚至還需由政府拿國家預算予以補貼，長持以往容易養成依賴習性，不利農業競爭力提升及永續發展。因此若能透過國人重視的傳統節慶，持續來開拓國內蔬果行銷，將有助於穩定農產品的價格。

以農曆七月七日情人節為例，國人多會以鮮花、巧克力、賀卡或燭光晚餐來傳達情意，若能選擇當季國產蔬果如彩椒、小番節、花椰菜、菇類、筊白筍、小黃瓜、黃豆、芒果、蜜蘋果、巨峰葡萄等等材料，配上玫瑰花及滿天星，透過花藝製作成美麗的蔬果花束(如左圖) ，送給心愛的人將別具意義。

送上的蔬果花束，不僅可以用來表達心意，還可以就地取材將蔬果花束內的蔬果，轉換成一盤盤可口美味的佳餚（包括生菜沙拉盤）(如下圖)，更添愛意。

產銷履歷 安心佳餚

鑒於國內農產品含農藥不當殘留，始終是消費者憂心的話題，政府也積極推動「四章一Q」（CAS台灣有機農產品、產銷履歷農產品(TAP) 、CAS台灣優良農產品、吉園圃安全蔬果等四種標章，及台灣農產品生產追溯的QR Code）來確保消費者食用安全並優先補助用於學校營養午餐食材。因此為了確保家（情）人食的安全，可以赴超市大賣場選購經過嚴謹驗證，貼有產銷履歷或有機標章的農產品，來製成安心佳餚，讓家（情）人感受到滿滿的愛意！

有人說在這個替代性很高的年代裡，恆久不變的愛情只能存活於故事或偶像劇中，但是珍惜每個相處的時刻。並適時表達對對方的關心和謝意，或許是當今保持愛情熱度的一個方式吧！何況消費者只要多花一個銅板價採購產銷履歷農產品，就可以給闔家食安多一層保障何樂不為！



產履蔬果生菜沙拉，江靜文老師製作。圖／作者提供