韓國瑜連續兩天向中央喊話，要地方各顯神通，進口上海還剩下80多萬劑的「復必泰」，江啟臣帶頭14縣市阻織「抗議聯盟」以地方包圍中央，以疫苗分化台灣，讓藍營執政縣市先能拿到疫苗，究竟是什麼政治動機？國民黨以「教戰守則15則」，帶風向攻擊CDC，對國民黨的而言，要戰的敵人不是病毒？是台灣人、台灣政府。

中國科興、「復必泰」兩款疫苗，香港打了死亡例子有68多例，更有多起面癱。說真的，得到德國授權的疫苗，怎可能打出問題？但香港為何也不用，因為政治鬥爭？傳言復星醫藥是江澤民派系？國民黨人動作頻頻，一個個跳出來興風作浪，與中國應和，15則教戰守則之一，是全體對外改口不說中國疫苗，改說德國疫苗，25日下午記者會中國時報記者更配合提問：「南投、金門等各地方縣市政府希望可以自購疫苗？」逼中央向大中華區代理的上海復星購買，矮化了台灣。散播「政府意識形態考量高於人命 」打擊政府防疫威信？

讓人霧裡看花的資訊：上海復星醫藥與德國BNT合作即將到期的「復必泰」疫苗，藥瓶封蓋有瑕疵，也尚未獲准在中國大陸施打，此款香港、澳門都不受民眾支持，香港目前還有84萬劑，8月恐面臨過期。經德國BNT授權代理的上海復星，真出現問題，德國BNT要負責啊？若疫苗是有問題的，藍營媒體、政治人物怎敢吵著要政府去向中國購買這款疫苗？疫苗事關人命？其目的是在散播「政府意識形態考量高於人命 」打擊政府防疫威信？

防疫緊迫，國民黨大諸侯友宜對外同樣嚷著進口「復必泰」，統促白狼張安樂再亂：「只有中國共產黨才是真正愛台灣，要整天跟著陳時中，要他進口中國疫苗。」一群以疫謀統的黑道統促跟國民黨唱和，究竟安的是什麼心？竟敢囂張脅迫政府，視法律如無物？公然恐嚇政府！政府沒有態度？

疫苗背後有著國與國的政治角力

國民黨籍的政治人物，難道都是草包？否則怎在美、中嚴重對峙下，當美國正準備售於台灣優質疫苗時，一個個跳出來逼著中央政府進口全世界都不敢信任的「中國疫苗」？還拿鄧小平的諺語：什麼會抓老鼠的就是好貓做比喻？「要中國疫苗」，「要封城、普篩」，令人不得不懷疑：司馬昭之心，隔海唱和「以疫謀統」？眼前美洲的智利、非洲的賽席爾等國，全國大量接種了中國科興疫苗，結果打了跟沒打一樣，疫情全面再起。

有組織、有系統地「趁疫作亂」?

抗疫時刻，外有中共軍機擾台外，內有藍統相應：費鴻泰嚷著要換掉防疫指揮官陳時中，金門要獨立抗疫反抗中央決策，就在這時刻除，中共更以假訊息、假的網站狂洗文，要民眾刪「疾管家」，然後加上假的「疾管家」等官方APP……種種作為，是有組織、有系統地「趁疫作亂」對台灣社會進行的分化攻擊？當藍、紅勢力裡應外合加大力道，這不是「以疫謀統」是什麼？