中華民國消防退休人員協會總會23日於北市天成飯店國際會議廳，舉行第三屆第三次會員大會暨顧問團感恩餐會，由黃炎東教授以「媒體、危機處理 、民間國際防災平台之建置及願景之開拓」為題發表演講，他特別指出臺灣坐落於全球災害風險最高最多元也是最脆弱之地點之一，由於極端氣候變遷，未來必須以智慧防災的思維來面對各種複合性災害防救的工作。

黃炎東並提出推動臺灣最有效的防災及救災管理智慧方案，包括：強化消防發展基金會之功能、在新北市建立大型防災博物館、成立國家防災學院，打造全球化最優質防災救人服務公益志業品牌，為國家社會做出最佳奉獻。

演講會後，為祝賀張平沼總裁榮獲母校國立屏東大學頒授名譽教育學博士學位，黄炎東特致贈知名書畫家，也是前警政署副署長蔡俊章博士製作的一幅大型蝦趣圖予張平沼，表達祝賀。

這次大會由總會長唐雲明博士主持，該會榮譽理事長、理監事、顧問團總團長、顧問、會員幹部同仁及各界貴賓踴躍的出席。前副總統吳敦義主席、前台湾省主席趙守博、立法委員林奕華、立法委員葉毓蘭、行政院災害防救辦公室吳武泰主任也出席。

大會另邀林文琇、翁國亮等專家學者，分別以「建立臺灣民間國際防災平台之願景規劃」、「談創意養生穀物茶飲」、「防疫方舟-創造安全就醫環境」為主題發表專题講演，由該會顧問團總團長張平沼總裁、陳弘毅前消防署長教授、唐雲明總會長博士分別擔任引言人。