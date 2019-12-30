台灣民意基金會今（30）日公佈最新民調，「英德配」以52.5%大勝「國政配」的21.9%。圖／取自蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜臉書照片，民報合成

選戰進入最後倒數階段，台灣民意基金會今（30）日公佈最新民調，民進黨「英德配」以52.5%大勝中國國民黨「國政配」的21.9%，相差30.6%，親民黨「宋余配」則獲9.5%，

民調顯示，如果明天投票，蔡英文、賴清德52.5%；韓國瑜、張善政21.9%；宋楚瑜、余湘9.5%，10.8%尚未決定，2.5%不投票或投廢票，2.7%不知道/拒答。

民調也指出，61.4%已決定投票對象，35%未決定，3.6%不知道、拒答，距離大選日半個多月，有6成1選民已決定投票對象，但有3成5還未決定，游離選民（Floating voter）還有3成5。

至於是否會去投票？結果發現，72.6%一定會，19.3%可能會，3.8%可能不會，1.7%不會，2.6%不知道。和2016年總統選民比較，2020總統選民有比較強的投票動機，這意味著2020總統和立委大選投票率可能比2016高。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，如果明天投票，「英德配」將贏「國政配」30.6%，選舉結果將一面倒，「英德配」將贏得壓倒性勝利。

值得注意的是，與11月相比，「英德配」下降2.7%，「國政配」下降4.4%，「宋余配」上升1.9%，未決定者增加6.5%。蔡賴配與韓張配支持度雙雙下滑，並不符合「韓氏效應」的預期。未決定者顯著增加，則很可能是來自韓國瑜支持者的策略性轉移，但總數應不會超過5%，也就是說，韓氏效應不足以左右選民最終投票的大勢走向。

在政黨認同度方面，有4成7是民進黨認同者，其中深綠1成7，淺綠3成1；有2成9是中國國民黨認同者，其中有9%深藍，2成淺藍；此外，約有2成1是中性選民。

游盈隆指出，整體而言，泛藍與泛綠勢力差距達18%，意即藍綠基本盤差18%，這是自2016年10月以來次高的差距，僅次於上個月。當大選已進入倒數時刻，綠藍勢力相差18%，這無疑是一個很清楚的訊息，因為政治科學理論告訴我們，「當其他條件均等時，政黨認同強弱將決定選舉結果」。

游盈隆認為，大選前夕，蔡英文總統聲望大幅回升，並維持在近5成的狀態，贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多11%，這使得她的連任有合理性，也使得她成為韓國瑜「打不倒的敵人」，蔡英文這一年聲望奇蹟式復活，讓她死裡逃生，競爭對手韓國瑜功不可沒。



台灣民意基金會提供

此民調由台灣民意基金會委託山水民意公司調查，針對全國住宅電話，20歲以上成年人進行隨機抽樣訪問，於2019年12月23日到24日進行調查，有效樣本1,075人，在95%信心水準下，約正負2.99%。並針對地區、性別、年齡及教育程度進行加權。