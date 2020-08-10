美國國務卿蓬佩奧在7月23日，於尼克森總統圖書館，發表了題為「共產中國與自由世界的未來」講話，他說：「與中國盲目接觸的舊模式根本做不成事，我們絕不能延續這個模式。我們決不能重回這個模式。」圖／擷自蓬佩奧推特

庚子年新冠病毒大流行, 時至盛夏，病毒依然肆虐全球，由於它快速地不斷突變，疫苗至今也仍然千呼萬喚出不來。人們的生活全被打亂了，世界的經濟發展、政治秩序也發生前途未卜的變化。天下如棋局，風雲換春秋。變遷是自然規律，只是在此動盪時期，能牽動世局的大國政治人物，如何運籌帷幄？他們的能力、道德操守和胸中壑壘，表現在其政策和戰略部署上，每一個決定，都能對世界格局牽一髮而動全局。

美國的組合拳警示天下

美中兩個大國對弈，時來已久，舉世矚目。剛過去的七月，可說是風雲呼嘯，美國一連串的組合拳，直逼講究「面子工程」的北京政權的「門面」。7月13日，蓬佩奧國務卿明確聲明，中國正以「霸淩」方式企圖控制南海。他表示，中國在南海的領土聲索「完全不合法」。這是美國政府首次在南海領土爭議問題上公開表明立場。

整個七月份，「美國海軍在南中國海執行任務及演習」，派出兩艘航空母艦尼米茲號和裡根號, 全身披掛、威武顯赫, 行至南海，在中國的家門口轉悠，警示和象徵意義十分明確。雖如此，卻沒有擺出要發動戰事的姿態，明顯表示它們是象徵性的武裝表演，是一種政治宣告，並非真要挑起軍事衝突，引發戰爭。

7月21日，美國政府要求中國關閉駐德克薩斯州休士頓（Houston）的總領事館。美國國務院官員指出：中國休士頓領事館是中國發展留學生間諜、獲取經濟、科技和軍事情報的「司令部」，指該領館長期以來從事「顛覆活動」。

7月23日，在位於南加州約巴林達的尼克森總統圖書館，美國國務卿蓬佩奧發表了題為「共產中國與自由世界的未來」講話，這是繼國家安全顧問奧布萊恩談意識形態，聯邦調查局局長雷談間諜滲透，司法部長巴爾談經貿不對等，三個系列演講之後的第四部分，內容可謂是個重磅炸彈。他否定了將近半世紀以來，美國對華親善、扶持、想催化中國向自由民主嬗變的策略，因為中國不是「正常國家」，不遵守國際協議，盜竊他國知識產權，利用西方自由開放的社會，派出自己的人進入西方的教育研究機構、新聞媒體和產業企業，逐漸從一個落後貧困的國度，發展成了一個弗蘭肯斯坦（Frankenstein）怪物。他說：「與中國盲目接觸的舊模式根本做不成事，我們絕不能延續這個模式。我們決不能重回這個模式。」

國務卿蓬佩奧承認，美國的政治家擁抱這個曾被排除在國際大家庭之外的馬列國家，想「引導改變」他，結果適得其反，被壯大起來的怪物反咬一口。而「我們把在台灣的朋友邊緣化，台灣後來成長為一個生機勃勃的民主。」兩相對照，這是何等的歷史反諷啊。

蓬佩奧的整篇演講完全放棄外交辭令，直白如匕首：他首先把矛盾對手局限在「共產黨」，與「中國人民」作了區隔。他坦承：美國「設想中國向自由和民主演變的理論」失敗，他表示：「如果自由世界不去改變，共產中國肯定將會改變我們。」他認識到：「改變中國共產黨的行為方式，不應僅僅是中國人民的使命，自由國家也必須努力捍衛自由。」他還呼籲世界：「現在是時候了，應當結成一個志同道合的國家新聯盟，一個新的民主國家同盟。」總而言之，美國終於認清了中共獨裁專制的本性，自由民主世界不打倒專制極權統治，中共不會自行退出歷史舞台。 蓬佩奧「關於改變中國政策的講話」，恢宏大膽，具有時代的穿透力。

是選舉前的作秀，還是跨黨派的共識？

對於美國七月的組合拳，有不少媒體將此歸於美國的選舉作秀，說是美國治疫防疫潰敗，「佛洛伊德之死」引發大規模反種族歧視的示威抗議運動，美國第二季度GDP數據暴跌34%等等，11月3日美國總統大選迫在眉睫，各方評述，認為這是川普總統搶救選情，拉抬支持率的孤注一擲之舉。不論從能力、知識、道德上看，川普的確是個不合格的大國總統，但是這位「厚黑」商人總統有兩個特點：野心高，膽子大。他拼了老命要繼續連任總統，哪怕賠上美國國運，也要保住他的家運。在國際政治上，他背棄盟友，毀約賴帳，讓美國在國際上的聲譽一落千丈，但是在對華政策上，他歪打正著，還真顯得大刀闊斧，十分敢說，至於敢做到幾分，還有待觀察。

川普也並不是首位對中國強硬的美國總統，別人做而不說，他則是烏鴉嘴，信口開河的主兒。我們的觀察如下：

1、歐巴馬執政時期的「亞太再平衡戰略」，是美國重返亞太戰略的具體步驟與措施，戰略目標無疑是包圍中國，防範中國。當年希拉蕊•克林頓國務卿簽約，美國重返東南亞，美國加入《東南亞友好合作條約》，目的與目標無非也是中國。而川普總統的「印太戰略」，恰好是「地理概念、地緣政治概念，及政策目的與目標」一體化的戰略宣言。嚴格地說，「印太戰略」與「亞太再平衡戰略」，是換湯不換藥的進行式，或者說是持續版與升級版。

2、蓬佩奧宣布：中國在南海的領土聲索「完全不合法」，美國航母、戰機等也來南海巡航，應該被視為美國「印太戰略」的政治軍事落實與體現。美國「印太戰略」說了幾年，不應當是「只聞樓梯響，不見人下來」的畫餅術戰略，美國重返南海，正是「印太戰略」的核心目的。即便日後新總統產生，無論是「印太戰略」，還是「亞太再平衡戰略」，美國的海軍、空軍南海巡遊，將成為一種規範化的延續。

3、美國航母進入南海，還有幾個現實需求。其一、為同盟國做出示範，美國要求同盟國澳大利亞、英國、日本強化在南海的軍事存在，與美國一起共同遏制中國，美國躬先士卒，一馬當先。其二、演繹給東南亞國家看看，展示美國實力。杜特爾特不是嚷嚷：「美國人乾脆把整個第七艦隊都派到南海來算了！」他明言，「自己不可能去和中國開戰。」杜特爾特敢這麽抱怨美國，難道越南、馬來西亞、印尼等國心裡不是這麽想？這些國家都希望美國軍事實力介入南海，替這些國家爭取南海經濟利益的最大化，或者說保駕護航。其三、美國以「航行自由」為借口，軍事力量在全世界海域暢通無阻，目的是確保其海洋霸主的地位。美國將長期出沒在南海，就如美國時常去俄羅斯家門口的黑海「秀存在」一樣。



美軍羅納德·里根（Ronald Reagan）和尼米茲號（Nimitz Carrier Strike）小組在7月6日航行在南海演習。圖／擷自US Navy / MC3 Jason Tarleton

中國一再觸碰人權底線引發民主國家聲討

近期，不僅是美中關係惡化，中國與澳大利亞、加拿大、英國、德國和法國等民主國家，也是一再碰撞，究其原因，是兩種社會觀與價值觀的抵觸，是民主發展力量與專制獨裁力量之間的對峙。

中國崛起，建立在犧牲人民的自由民主人權的基礎之上，習近平執政以來重新退回毛澤東「一言堂」的皇權統治時代，徹底杜絕了新聞自由、寫作自由，甚至不讓百姓說話。武漢新冠疫情爆發之初，李文亮在微信群提醒同行，被誣為「率先向外界披露疫情」，轄區派出所指其「在互聯網上發布不實言論」，提出警示和訓誡。疫情期間，方方寫日記發表，遭遇了被縱容的網絡暴力攻擊。清華大學教授許章潤，撰文《我們當下的恐懼與期待》、《世界文明大洋上的中國孤舟——全球體係背景下新冠疫情的政治觀與文明論》，他不僅提出個人對執政者的擔憂與建議，還分析了中國在疫情下暴露的種種問題，呼籲中國制度改革。卻遭遇了「污以嫖娼」，被警方從北京家中帶走。



清華大學教授許章潤，撰文提出個人對執政者的擔憂與建議，還分析了中國在疫情下暴露的種種問題，呼籲中國制度改革。卻遭遇了「污以嫖娼」，被警方從北京家中帶走。圖／高瑜提供

任志強也算是「紅二代」，根正苗紅的共產黨幹部，就是在海外也不時傳出他對當局的批評，比如：任對年輕人說：「『我們是共產主義接班人』這個口號騙了十幾年」。甚至矛頭直逼中央當局：「習近平班子『讓車輪倒轉』。還比如：「習近平『連續出臭棋』」，否定習近平「共產黨極權、不合法」，「當今體制是壟斷的皇權、中央極權」等，為此，任志強有「任大炮」之綽號。因為沒有與中央保持一致，時常點鋼炮，如今任志強被移送檢察機關依法審查起訴，什麽涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪，最終被宣布開除黨籍處分，同時取消其的待遇，收繳違紀違法所得，總之一擼到底。

新疆地區的「再教育營」，名義上是「思想轉化營」，而實質把進入營區的維吾爾民眾，視為「走在犯罪邊緣的人」，換言之屬於「準敵人」，無論老少，在這裡均被剝奪了自由人權，進行強化洗腦。與法西斯「集中營」有何區別？美國成都領事館關閉，證實了維吾爾「集中營」人權案、西藏地區人權案等，不是杜撰與揣測，現在披露的正是成都領事館通過管道，得到的第一手資料。

中共政府在香港強行實施《國安法》，將當年鄧小平「港人治港」、「一國兩制」50年不變的承諾，完全推翻，香港市民已經失去了原先的自由民主法制的香港。不僅美國出手發聲，制定相應「法案」，聲援與力挺維吾爾人民與香港人民。澳大利亞、英國、德國和法國等民主國家也紛紛站出來譴責中共。

北京政府又祭出口頭禪——別干涉中國的「內政」。聯合國人權憲章指出，所有人都享有尊嚴與平等的權利，這是世界自由、正義與和平的基礎，不得因某人所屬的國家，或領土的政治、行政等不同，而有所區別。無論是獨立領土、托管領土、非自治領土，或者是處於其他任何主權受限制的情況之下，都如是。 人權無疆界，是之謂也。（下篇待續）