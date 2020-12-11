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每日國際焦點

摩洛哥10日宣布與以色列關係正常化，兩國並將直航，西撒哈拉遭犧牲，美國承認摩洛哥擁有西撒哈拉主權。在美國推動下，以色列過去4個月來分別與阿聯、巴林、蘇丹、摩洛哥建立正常關係。埃及與阿聯歡迎摩洛哥的決定。

中國戰狼外交引起反效果，歐盟駐中國大使在北京能源論壇上公開宣稱歐美要一同向中國的戰狼外交說不。

芬蘭輻射與核能安全局表示奧爾基洛托核電站2號反應爐10日發生事故，內部輻射暴增，但是並未外漏，也未有人員暴露於輻射，情況已控制。

葉門沙國支持的政府聯盟，與阿聯支持的南方獨立政府，達成共識執行利雅德協議，團結共同對抗北葉門胡塞叛軍。

中國

戰狼外交引起反效果，歐盟駐中國大使在北京能源論壇上公開宣稱歐美要一同向中國的戰狼外交說不。

中國稱尹家駒並非中共人民政協委員。

北韓

美國副國務卿史蒂芬·比根於首爾向智庫演講時表示，北韓浪費了川普給予的機會，總是致力於在談判過程中雞蛋裡挑骨頭，而非尋求合作。

巴基斯坦

外海於2021年2月將進行30國AMAN-2021反海盜聯合軍事演習，俄羅斯將加入，使俄國極其罕見的將與北約共同軍事演習。參與國家包括英、美、土、日、中。

英國

正式建議有過敏病史者不應施打輝瑞BioNTech COVID-19疫苗。

首相強森表示很可能會無協議脫歐。

配合美國，以違反人權，制裁11名多國人士，包括甘比亞前總統賈梅及其妻，其他包括俄國、委內瑞拉、巴基斯坦人士。

歐盟

準備針對土耳其挑起東地中海衝突施以有限度的制裁，僅制裁與東地中海探勘相關的個人。歐盟制裁雷聲大雨點小，顯示其多邊結構面對外在威脅時的軟弱無力。

芬蘭

輻射與核能安全局表示奧爾基洛托核電站2號反應爐10日發生事故，內部輻射暴增，但是並未外漏，也未有人員暴露於輻射，情況已控制。

荷蘭

驅逐2名俄羅斯外交官。指兩人進行間諜行為偷竊荷蘭高科技。

亞美尼亞

土耳其總統艾爾段要求亞美尼亞總統下台，並表示若亞美尼亞有誠意進行正面的步驟，土國可開放兩國邊界。

西班牙

巴塞隆納聚居非法移民的廢棄倉庫起火，造成至少3死，23傷。

丹麥

在政府恐慌性決策下，一口氣撲殺1700萬隻養殖貂，導致大量草草掩埋，不僅先前爆出腐敗氣體使貂屍體衝出地面的殭屍貂事件，更可能汙染地下水。

美國

參議院否決民主黨試圖阻止美國軍售阿拉伯聯合大公國的提案。

兩黨兩位參議員提案要求為提格雷戰爭制裁衣索比亞。

以違反人權制裁車臣總統拉姆贊·卡德羅夫及5名相關人士與6家俄羅斯企業，3名海地武裝集團分子，以及5位與葉門胡塞叛軍有關人士。

以違反人權制裁17個各國官員及家屬，包括中國、薩爾瓦多、牙買加。美國國務卿蓬佩澳特別指出中國官員因迫害法輪功遭制裁。

宏都拉斯

遭颶風侵襲後，又出現往北想穿越中美洲偷渡到美國的人龍。中美各國努力阻止人龍前進。

摩洛哥

10日宣布與以色列關係正常化，兩國並將直航，西撒哈拉遭犧牲，美國承認摩洛哥擁有西撒哈拉主權。在美國推動下，以色列過去4個月來分別與阿聯、巴林、蘇丹、摩洛哥建立正常關係。埃及與阿聯歡迎摩洛哥的決定。

美國將軍售無人機予摩洛哥。

衣索比亞

美國表示確認厄立垂亞參與提格雷戰爭。

葉門

沙國支持的政府聯盟，與阿聯支持的南方獨立政府，達成共識執行利雅德協議，團結共同對抗北葉門胡塞叛軍。

敘利亞

土耳其控制區發生汽車炸彈攻擊土國哨所事件至少4死。

阿富汗

伊斯蘭國承認殺害女電視與電台主持人Malalai Maiwand。阿富汗媒體從業人員2020年已有10人被殺。

福和會官方網頁：www.fratwn.org