國產疫苗的發展必須建立在國際化技術審查準則的基礎。 示意圖／擷自公視新聞影片

台灣疫情爆發後民眾恐慌，台灣疫苗嚴重不足問題成為最近成為社會討論的焦點。台灣維新發布聲明，指蔡政府即將在7月份左右對國產疫苗採取強制授權使用（EUA)，七月底就要對全民開打，但國產疫苗連二期都尚未通過，如何預期其二期可以順利通過？形同總統及衛福部未審先判，審查制度形同瓦解。

聲明強調， 執政黨及其支持者，引用著名疫苗BNT、Moderna、AZ、及Johnson & Johnson也都是未經三期通過，直接強制授權使用，實情如何，民眾不得而知。聲明指出，在疫情熱燒全民生命健康面臨緊急威脅關頭，小英政府的政策，不但置全身生命健康於不顧，而且將全民當做白老鼠。

聲明提出四個質疑：

一、有關小英政府採購BNT疫苗，從最早林全代表東洋製藥跟衞福部洽談BNT採購事宜，後來不了了之。以及多個管道跟小英政府洽談BNT疫苗，均被拒絕。究竟是因為受中共干擾？抑或是小英政府自身的問題？

二、郭台銘及鴻海集團要捐500萬劑BNT疫苗；以及佛光會要捐50萬劑Johnson & Johnson的疫苗；衞福部先是撤消BNT的緊急授權使用（EUA）。而且表示必須原廠與中央政府簽約，因而讓外界質疑是否有技術阻撓問題？到底小英政府能否儘速審查通過放行？全民都在密切注意！

三、小英政府在5月28日先與國產疫苗的兩家公司高端（高端疫苗生物製劑公司）及聯亞生技公司，簽署採購二千萬劑合約（各500萬劑再加上開口合約各500萬劑），而引發二期臨床試驗都尚未完成，也不符合強制授權利用（EUA），就直接採購，是否構成先射箭後畫靶？而干預疫苗審查制度的科學性及客觀性；以及強制授權利用（EUA）的審查技術準則都尚未公佈，即先行採購。衞福部球員兼裁判，如何能維持科學及客觀呢？而且其中又涉及高端是上市公司，一連串的政策都涉及高端股票炒作的課題。

四、到底小英政府是否是為了保護國產疫苗，而少買國際被認定的知名疫苗？而被質疑是不顧國民生命健康安危問題？

小英政府即將在7月份左右對國產疫苗採取強制授權使用（EUA），7月底就要對全民開打，這引起各界嚴重擔心。畢竟國產疫苗連二期都尚未通過，如何預期其二期可以順利通過？形同總統及衛福部未審先判，審查制度形同瓦解。 而執政黨及其支持者，卻引用著名疫苗BNT、Moderna、AZ、及Johnson & Johnson也都是未經三期通過，直接強制授權使用。來捍衛小英總統的政策！

茲事體大，在疫情熱燒全民生命健康面臨緊急威脅關頭，小英政府這個政策，不但置全身生命健康於不顧，而且將全民當做白老鼠。所以，台灣維新特別發表如下緊急聲明：

一、疫情熱燒，國民生命健康應列為最優先考慮；由於短期內政府疫苗供給不足，政府應開放民間進口國際公認的疫苗，例如BNT、Moderna、Johnson & Johnson等。對於郭董及佛光會及各縣市政府已取得的國際公認效益高的疫苗，應該儘速助其通過進口。

二、政府鼓勵國產疫苗政策，值得肯定。但一定要符合國際客觀的疫苗強制授權使用（EUA）的審查技術準則。在WTO的審查技術基準尚未通過以前，至少應依據美國2020年6 月份通過的COVID-19 疫苗強制授權使用（EUA）的審查技術準則，來進行審查。不應該在不符合美國疫苗強制授權使用的審查技術準則的條件下，就將台灣人民當作白老鼠來實驗。

三、世界幾個著名的疫苗，雖然尚未完成三期，但基本上有完成第三期臨床解雙盲的臨床試驗並提期中報告。而且至少都有三萬個以上的案例。

小英總統及衞福部不應該在國產疫苗尚未完成二期臨床試驗審查通過前；而且主管機關尚未制定COVID-19 疫苗強制授權使用的審查技術準則前；尚未正式通過強制授權使用前；即率爾與該二公司完成簽約，嚴重違反主管機關客觀中立裁判者的角色。而且也是顯然圖利私人。

四、我們支持國產疫苗的發展，但必須建立在國際化技術審查準則的基礎。鑑於國內疫情持續熱燒，現階段應以救命救災為優先。在中央政府現階段疫苗、快篩、檢驗能量不足的情況下，任何以法規或是技術阻止企業、個人、團體、地方政府，引進國際被認定的知名疫苗、快篩、檢驗，都是錯誤的作為。都應該加速檢討改進。