在印尼從小就跟隨女傭星期天上市場買菜。回到中國成家後，在那物質匱乏的年代，到市場搶購難得出現的食品，成為我下班後的重要任務。上海市區的幾個大菜市場，例如南市區的大興街菜場、徐匯區的徐匯菜場、延安中路附近的鉅鹿路菜場、虹口區的三角地菜場、黃浦區福州路上的水產公司，乃至上班工廠附近的公興路菜場，都有我的足跡。只要看到有人排隊，我一定急步上去看買什麼，遇到稀有物質，身上的腎上腺素就立刻衝高。到了香港，物質豐富不必排隊，但也因為忙寫稿賺錢，很少去傳統菜市場，幾乎都在樓下或附近的超級市場買生鮮食品。在美國更是完全依賴超市與大賣場。

移居台灣時，開始居住在雙城街近德惠街的辜家斜對角，附近晴光市場的蔬果魚肉品種少，也比較貴，鄰近也沒有超級市場。早上要走一段路過林森北路一條巷子裡，有一部貨車帶蔬菜來賣，但品種也不多。搬到艋舺後，斜對面有一家惠康，而且很忙，也很少上附近的傳統市場。比較近的是三水市場，比較貴，而且沒有標價，我不太喜歡，因為問了不買，不太好意思。剛搬進來，為熟悉周圍環境，曾經去了一次雙和街的黃昏市場，那時沒有什麼比較，因此沒有深刻印象。

逛市場可以調節身心

近年致力恢復正常人的生活，減少參與政治活動，有些時間漫無目標到處亂走。逛市場可以調節身心，這是我的重要人生經驗。看到那些新鮮魚肉與蔬果，刺激眼神與胃納，自己也從老朽變得鮮活起來。一般早上兩大任務是看報與盯看股市，不大想出門。做了大半天事情，下午就想出外走走。

有一次搭公車到終點站下車，才發現是新北市的重慶國中，下車亂走，居然走到一個黃昏市場裡，看到東西比較便宜，結果提了好幾袋東西找了公車站（上下車不是同一站）才回到家，已經累得要死。以後想再去都嫌路遠太花時間。後來發現西昌街廣州街口也有一部貨車每天3點左右開來賣生鮮蔬果，比三水便宜很多，然而品種很少，常常白跑。



看到那些新鮮魚肉與蔬果，刺激眼神與胃納，自己也從老朽變得鮮活起來。圖／作者提供

黃昏市場令人驚艷

去年武肺流行，深居簡出，某一天突然想起十年前那次去過的雙和街黃昏市場，趕快查地圖，雖然也要走路再搭公車，只要三站路，時間算是省了不少。這次去可謂大豐收。因為常去三水市場與超級市場，對食物的價格心裡有底可以比較。更令人興奮的是那裡東西非常豐富，不但生鮮，就是熟食也令人一路流口水。

我很喜歡吃木瓜，然而價格都比較貴，雙和的木瓜簡直便宜到難以令人相信，而且大大小小很多品種。那裡的甘蔗燻雞也很好吃，還有各種熟食吊人胃口，有本土口味，也有江浙口味，價格當然比南門市場便宜許多，南門市場我大概有十年沒再去逛過。去年夏天買榴槤，雙和就有兩檔，而且是我見到價格最便宜的，比超市的便宜太多了。冬藏的榴槤到現在還沒有吃完，4月新榴槤又要上市了。

糕餅（蛋撻、綠豆椪等）麵包便宜時10元一件，一般是50元4件。當然沒有外面糕餅店的精緻，但是我要求不高，所以很滿足了。

最近橘子豐收，桶柑、茂谷柑、美人柑等等，價格都不同，看得我眼花繚亂；木瓜貴的可以49元一斤、便宜的才15元1斤，（國外的朋友須知，1台斤=0.6公斤。）真是豐儉隨意。蘋果也是我每次去差不多必買的，以前是去城中市場比較便宜，現在到雙和了。如今去雙和的頻率比原先去三水還高，真是迷上黃昏市場了。

長期吃賣場的凍豬肉，凍到沒有肉味，現在常去買新鮮豬骨頭熬湯，味道就不同了。我才不管是不是萊豬，又不是天天吃，何況萊豬一定不是新鮮豬肉，就是吃到又怎樣？在美國幾乎天天吃，我短命嗎？比國民黨還白痴嗎？



年關將近，熟食攤出現平時看不到的牛筋與牛腱子。圖／作者提供

逛市場兼運動健身

偶然遇到賣活蝦，會買半斤享受一下，100多元。近日出現平時看不到的牛筋與牛腱子，應該是快過年的原因。熟食攤連獅子頭都出來了。

我一直在有意鍛煉自己的體力與毅力，左手提蘋果、木瓜等七八袋東西，右手拿著悠遊卡扶著車把手上公車刷卡，但有時東西實在太重，估計右腳踏上車階後，腰力不一定能將提東西的左手帶上去，就只能搭計程車回家了。每次回到家就像打了一場仗，而且是一場勝仗。在美食下肚時，一切勞累辛苦全消失掉了。我們要學會享受人生，學會苦中作樂，才不會白活。

在每次享受採購成果時，我也都在想，成千上萬的台灣農民、服務業在為我們創造這些價廉物美的東西，讓我們享受民生福祉，心中充滿感恩。我們要怎樣保護好現有的生活，不容外敵與內奸來破壞。紅歌《我的祖國》裡有一句「假如那豺狼來了，迎接它的有獵槍」，這更應該是台灣人唱給中國戰狼聽的。

我的黃昏日子不曉得還有多少年可以奔波黃昏市場，也不知道還有多少年可以享受目前的幸福生活。然而我們的下一代，也應該多跑跑市場，連接地氣，體驗這新鮮活力與幸福感，從而更加珍惜它。