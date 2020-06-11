為明尼蘇達洲因警察執法過度而死亡的佛洛伊德的示威活動，2020.6.8。圖／擷自美國之音網路影片

美國黑人暴動已經進入第14天，6月7日，華府被抗議群眾包圍，目前示威就像瘟疫，傳播到歐洲國家，創下過去暴動持續時間最久，蔓延地區最廣的紀錄。

信仰無法化解衝突

西雅圖、紐約、華府很多地方，上演警察下跪，和示威者禱告痛哭場面，沒錯，暴力無法處理暴力，唯有愛可以化解暴力，畢竟，黑人祖先來到美洲大陸，身分只是奴隸。但是，三百年來，因為傳教師努力宣傳基督教信仰，使黑白種族有了共同的信仰和語言，尤其是，遇到衝突，信仰就發揮了力量，但是，這場暴動背後因素太多，尤其是政黨和中國因素，扮演重要推波助瀾腳色，因此，美國國土安全部已經定位國內恐怖攻擊，問題是，是否需要軍隊介入，華府和國防部看法兩極，也重創川普威信。

暴動無法經由信仰平息的另一個原因，因為受害者佛洛伊德並非基督徒，而是伊斯蘭信徒，整個故事必須從1991年說起——1991年非洲索馬利亞，這一年，索馬利亞發生內戰，美國支持的獨裁者巴雷被反政府軍推翻，西北方的軍閥宣布成立「索馬利蘭共和國」，佔領產油區，卻沒有獲得國際承認；南北方的衝突不斷，造成嚴重飢荒。1993年，聯合國和美國維和部隊，基於人道精神介入索馬利亞。1993年，美軍和軍閥在「摩加迪修」爆發戰事，好萊塢電影《黑鷹墜落》就是描述這場戰爭，這場戰爭之後，美國收容了3萬名索馬利亞難民，安置的地方就是明尼蘇達州。

明城有「小摩加迪修」稱呼

明尼蘇達位於五大湖區，風景美麗，人口500萬，一半以上是來自北歐的移民，德國移民有150萬，信奉伊斯蘭的索馬利亞難民，變成極少數，首都聖保羅和明尼亞波里斯，合稱「雙子城」，發生事件的明尼亞波里斯，以索馬利亞黑人居多，所以有「小摩加迪修」的稱呼。照理說，明尼蘇達是人口密度低的「紅區」，普遍支持共和黨，問題是加入伊斯蘭因素後，種族問題加上宗教差異，使明尼蘇達變得很複雜，本來，來到明洲的伊斯蘭難民教育程度低，只能從事農業勞動，收入也較低，無法逃避變成社會最底層宿命，2001年，發生世貿大樓恐怖攻擊之後，伊斯蘭變成美國公敵，索馬利亞難民也被貼上標籤。而事實上，中東的伊斯蘭聖戰士組織，也把美國的索馬利亞難民鎖定，視為海外聖戰士招募對象，有不少難民離開美國加入伊斯蘭國。2013年，肯亞奈洛比發生百貨公司爆炸案，裡面有三名嫌犯就是來自明洲，這也為何今年初，川普當面斥責一名黑人女性眾議會議員滾回家去，這名議員奧馬爾，就是明尼蘇達選出來的索馬利亞難民。

明尼蘇達的警察很清楚這段歷史，也對明尼蘇達黑人另眼相看，因為，這些黑人極有可能，就是伊斯蘭招募的聖戰士，所以，面對黑人犯罪或涉嫌犯罪，採取的壓制動作，也特別用力，後來的驗屍報告也證實，只要少壓制三分鐘，佛洛伊德還是可以活下來，若要認真分析，並非種族歧視造成白人警察的執法過度，而是警察恐懼面對恐怖份子，自然升起的過度防衛壓制。

美國的種族問題，源自大航海時代的黑奴販運，英國是第一個宣布黑奴販運有罪的國家，用法律替自己救贖，美國則以一場戰爭，揭開了黑奴販運的不人道問題，但是，一直到現在，傷痕仍然無法完全彌補，即便是一場意外，都可能造成大衝突，只是，這一次的衝突，因為政黨政治歧見，和中共特務介入，紅色媒體鼓吹，已經變得更加難以控制。

美國兩黨對種族問題，一向看法兩極，民主黨被視為比較同情少數族群，共和黨則反對移民，基本上的歧見，就使問題增加了政治成分，暴動之前，民主黨的「藍區」反對「武漢瘟疫」太早解封復工，以此杯葛川普，但是，遇到黑人暴動，重傷川普威信，就鼓動群眾上街，這時候卻不擔心瘟疫傳染了，很顯然是基於政治的利益。

2016年，舊金山發生一件白人警察槍殺黑人嫌犯事件，當時，川普剛剛上任，舊金山美式足球49人隊的四分衛柯尼，開場時面對唱國歌國旗升旗時，故意下跪，引起騷動，毀掉這場比賽，美國社會認為下跪是對國家不敬，川普對這次事件談話，支持保守派所認為，下跪是對國旗不敬說法，因此，球賽變成政治事件，柯尼遭到禁賽處罰，事後，根據蓋洛普民調，支持川普看法的人有50%，認為自己會抵制球賽，但是，傾向民主黨支持者，只有25%認為會抵制球賽，但是，9成7的黑人認為，不應該把球賽扯進政治。

這次暴動剛好是在大選之前，因此，兩黨動作很大，一方希望暴動結束，趕快從中止血，一方希望暴動持續，最好可以演變成一場革命，顛覆美國政府。唯一這場暴動受害者還是辛苦執勤的警察，他們既然是執法過度的引火上身者，更是執法的受害者。

美國電視連續劇《芝加哥警署》，有一句對白值得玩味，「我眼裡沒有看到黑白，只看到事件真相」。但是，這條偵探準則，卻永遠是警察的致命傷。