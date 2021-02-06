2019年我像似無意中做了超前部署，安排了多次國內外旅遊。3月中旬參加台大醫學院我們班畢業五十週年的台灣環島旅行。我們包了二部遊覽車從台北出發。行程中台南至台東，以及花蓮至台北的兩段路程還安排改搭台鐵環島之星觀光列車。大家都非常珍惜這次的重逢，藉此機會大家暢談從大一開始，將近六十年來的往事。緊接著，4月初跟一些朋友組團去歐洲，行程特別安排去看舉世聞名的荷蘭阿姆斯特丹庫肯霍夫（Keukenhof）花園。

7月初，在我的兒女及孫子們的安排策畫下，包括兒子、女兒三家共10人，我們走了一趟加拿大洛磯山脈自助旅行。之前我去過幾次加拿大洛磯山脈，但都是跟團。這次是家人為我做八十祝壽的旅遊。在路易斯湖邊的（Lake Louis）路易斯酒店（Chateau Lake Louis）咖啡廳，我向兒孫們講述我的生涯故事，別有一番風味。行程的最後，我們去溫哥華拜訪親友。由加拿大台灣同鄉會會長張理滄和她先生潘立中安排，得以和我們的親人楊正昭醫師見面。他們在溫哥華非常用心的為當地社區奉獻。潘立中夫婦在2019年捐了百萬加幣改善溫哥華的癌症醫療設施。楊正昭醫師在許多年前，聯合當地的台灣人醫療人員捐贈第一台葉克膜給當地的兒童醫院。楊醫師是我的大前輩，算是台大畢業最早定居在溫哥華的婦產科醫師。不少台灣後輩醫師去溫哥華進修時，都曾獲得他的照顧。楊醫師最讓我敬佩的是，雖然患了非典型肌萎縮側索症（amyotrophic lateral sclerosis既所謂漸凍人）及數種癌症，仍然積極正面看待人生。加拿大之旅後，11月又跟著教會的年長者去日本走了一趟賞楓之旅。

2020年全世界籠罩在武漢肺炎的陰影下，國外旅遊可說幾乎是停擺。可是這一年我在神學院開的課，比往年增加了。在台灣教牧心理研究院（為一所超教派獨立神學院），在2月和7月分別開了三個寒暑假密集班外，2至6月學期中也分別於台北和台南開課。密集班的課有「精神診斷與DSM-5」及「物質成癮與處遇」，學期中開的課是「精神藥物學」。另外在台灣基督長老教會台灣神學院的推廣教育班，我也於9月開始的學期，在台中開了一門課「聖經人物的心靈探索」。這些課程需要整合精神醫學與基督教信仰。我之所以會在教會系統開這些課，想起來也算是另類無意中的超前部署。

我在醫學院大一時讀了一本瑞士精神科醫師Paul Tournier的書，提到他搭配教會的牧師幫助人處理心靈需求的故事。當時心裡有一個感動，這就是我想走的路，也因此決定畢業後選擇走精神科。為了此志向，1990年代我開始利用晚上的時間，修讀台灣神學院的信徒神學系課程，1998年修完神學士課程。2001年利用台灣大學教授休假一年的機會報考台灣神學院，進入台灣神學院修讀文學碩士課程。先當一年全時間學生，然後分段研修，於2005年完成此課程，圓了我修讀神學的夢。2004年我在台大精神科部為我辦的歡送會上說，我沒有退休，只是換了跑道。除了保留參與住院醫師的精神藥物治療學的討論會，我不再維持臨床工作。一直到現在，我持續在神學院及教會開課，講授基督信仰與精神醫學相關的題材，這多少實現了我大一時的夢。在台大醫學院及台大醫院任職期間，我自知自己資質平平，我能做的最好服務是選擇未來有需要，但當時還待發展的領域。這就是早年我踏入精神藥物學、司法精神醫學和老人精神醫學的原委。至於後期投入精神醫學與神學領域，乃是出於個人的信仰。

2020年我的另一件重要記事是我的右眼第五度接受手術。1989年底我的右眼發生嚴重的視網膜剝離。不幸手術後發生併發症，因而又連續二次進手術室。2016年第四度進手術室。以前治療視網膜剝離放置在鞏膜上的扣環(buckle)因日積月累材質變化變成許許多多的碎片脫落，在右眼中到處亂闖，只好進手術室清除碎片。可是之後仍然斷斷續續會跑出碎片。到了2020年的9月情況變得嚴重，右眼頻繁出血。經請教眼科教授，認為以前是在局部麻醉下清除碎片，所以無法徹底清理。於是10月19日在全身麻醉下將右眼裏面的碎片及其他放置的異物全數清除。感謝上帝，到現在已術後三個月，一切情況良好。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台