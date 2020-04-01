觀光局提出「安心防疫旅館」專案，4月1日至 6月30日，獎助各縣市提供居家檢疫者入住合法防疫旅宿，每房每日新台幣1,000元。示意圖，取自S Hotel 臉書

中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，因應國內居家檢疫與隔離人數遽增，為完善民眾使用防疫旅館的需求，降低社區感染風險，交通部觀光局提出「安心防疫旅館」專案，4月1日至 6月30日，獎助各縣市提供居家檢疫者入住合法防疫旅宿，每房每日新台幣1,000元。

指揮中心表示，為兼顧居家檢疫與隔離者的權益及國內防疫安全，防疫旅館的設置應以獨棟建築、動線分流且「1人1室」為原則；若入住者需照顧者陪同(例如親密接觸者無法自行照料生活)，照顧者以一人為限，在房間內應配戴口罩。

同時，旅館大門、櫃台、電梯及各樓層出入口等地點需設置消毒液設備，公共區域每天至少清潔一次；房間需可開窗通風，具獨立衛浴與空調設備，房內清潔由入住者自行打理，視聽娛樂設備遙控器或觸控面板應包膜保護，個人清潔用品或餐具則盡量使用一次性消耗品，以減少傳播風險。

此外，防疫旅館需保持門禁，嚴防不相干人士入內，而入住者活動範圍僅能以自己房間為限，未經許可不可任意進出。工作人員應有相關勤前教育，並於勤務期間全程使用口罩，避免與入住者有近距離接觸或交談；其餘消毒、廢棄物清理與相關人員健康管理細節，請參考指引建議事項。

指揮官陳時中說，倘若有人家裡沒有多的衛浴設備，或家裡居住人口很多不容易做好隔離，沒有單獨房間也會很難做，家裡有體弱多病老人家、小孩子等等，可能照顧不容易，都會增加居家檢疫親密接觸者風險，這樣情況下，因此請地方政府提供防疫旅社，讓親密接觸者減少感染風險，中央設立的集中檢疫所也可以提供協助，看地方政府旅社不足的情況下，可以集中檢疫所。