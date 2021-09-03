美國智庫「2049計畫室」資深主任易思安（Ian Easton）近日專論〈通往和平的錯誤道路〉（以下簡稱〈通〉文）指出，7、8月間在美國國務院的「推特」帳號上列出所有收到美國免費捐贈COVID-19疫苗的國家，內容包括各國名稱、獲贈之疫苗數量及各國國旗圖示。美國國務院原本給予台灣無異於其他國家的最高尊嚴，之後卻在毫無任何解釋的情況下，刪除台灣的國旗並重新上傳貼文，對此白宮新聞處表示原本涵蓋台灣國旗的推文是「無心之過」。

據說，美國國務院對台交往準則早已有明確規定，其中包括國旗等中華民國主權符號，不應出現在美國政府機構內或網站上，對此台灣人民有權利知道其中原因真相。台灣各界至今避談此重大訊息，以掩飾中華民國的實際現狀。相對於此對美、阿撤軍他國事務，卻是鋪天蓋地、長編大論，甚至穿鑿附會地將台灣虛擬為國家，呼籲台灣人「自助人助」。

有關台灣的中華民國旗被無預警消失，雖然並非首次，然今年5月中國病毒入侵台灣，在疫情十分嚴峻之際，美、日兩國不得不透過中華民國的台灣當局，才能對台灣人民伸出援手，如今美國官方對中華民國的台灣當局提供疫苗之對應方式，台灣人民有權利知道事實真相（「知的權利」），對此理應為台灣人民提供、傳達正確訊息的台灣各界與媒體，卻僅以事件報導方式交待了事，學者專家有意無意的忽略該重大訊息，至今未探討原因和真相。長久以來台灣各界的表達方式，使大多數台灣人至今無法正確的認清，「中華民國害台灣」不是因為它的名稱，而是其法定位是中國的非法政權，致使北京可以繼承、併吞台灣。對此台灣各界至今廻避對台灣人民說明真相，甚至已開始為「2024巴黎奧運台灣正名」佈局，是繼續想以「更改」中國舊國號（正名）之方式，在「一個中國」之下和北京當局爭法統地位。

台灣各界刻意忽略美禁止台灣使用「中華民國旗」，然對美國自阿富汗撤軍等他國事件，卻是鋪天蓋地暢談論述。綜合這些評論之共通點是，有意無意間忽視兩者在國際法上的法定位本質截然不同，阿富汗是主權國家，然「台灣」並不是「台灣共和國」，中華民國也不是台灣人可以自以為是的｢國家｣，而是中國的舊政權、舊政府，在美國對兩者的對應方式和策略當然也不一樣。台灣人民對中華民國的真面目缺乏「正確的」基本認知，如何「自助人助」? 〈通〉文要點整理如下:

1. 「一國一合法政府原則」。〈通〉文作者指出: 「該事件是美國政府如何對待台灣的縮影，呈現了兩者之間的「畸形關係」，也進一步凸顯中國共產黨政權對美國公共政策的影響力。華府官員寧可選擇羞辱民主的中華民國台灣，也不願冒險觸怒主權國家中國（中華人民共和國），美國就是如此，一向如此。」可見作者含蓄的告訴台灣人民，台灣的中華民國（ROC）不是主權國家，由於和中國至今維繫法理上的內戰關係，無法和中國唯一合法政府中華人民共和國，享有同樣的「國家尊嚴」，中國和美國都是聯合國成員國，美國必須遵守國際法秩序。

2. 依「政府繼承原則」，中華人民共和國已經繼承，並取代中華民國的所有權利。〈通〉文作者：「台灣在一長串清單上，是一個被標示為「無國旗」，儼然被放逐於國際社會之外的政治體」。可見作者含蓄的告訴台灣人民，「台灣」並不是「台灣共和國」，代表台灣人民接受美國捐贈COVID-19疫苗的中華民國，是中國的舊政權，而不是一個國家。依據 1971年聯合國2758號決議文，中華民國的所有權利皆已由中國的唯一合法政權北京當局所繼承，包括其國號、國旗等國家象徵，只有北京當局有權決定如何使用，因此國際各國官方文件資料，不可能出現與台灣有關的「中華民國」字樣和國家圖示，美國則是於1978年正式承認北京為中國的唯一合法政權，並立即和台灣的中華民國斷交。

維持現狀台灣無法成為國家

人民自己決定的事必須自食後果。由於台灣人民至今支持「維持中國的舊政權中華民國統治台灣的現狀（維持現狀）」，致使台灣無法成為國家，更是招引北京可依「政府繼承原則」繼承、併吞台灣的主要原因。換言之，今日台灣淪落為儼然「被放逐於國際社會之外的非國家」（非國家之意），也是台灣人民自己所造成，從自食後果觀點，和今日阿富汗人民可說並無二樣，然台灣和阿富汗的國際法上國家地位則無法相提並論。

3. 「先自助而人助」。台灣人民必須主動的站立起來，先將「台灣問題國際化」（自助），而後美國等民主國家才能「合法正當」的協防台灣（人助）。〈通〉文作者：「在二十一世紀環環相扣的全球化世界，幾乎沒有任何一種懲罰比陷入政治孤立的相關境遇更為嚴峻，對台灣這種持續面臨外來攻擊威脅、可能朝不保夕的政權來說更是如此。中國政府正專注於阻絕台灣的出路，壓縮台灣的國際空間，斬斷台灣與國際社會的連結（尤其是美國），為進一步侵略及佔領台灣鋪路。確保美軍能夠在危急時刻向台灣伸出援手，美國印度—太平洋司令部司令約翰．阿基里諾（John Aquilino）上將對自家軍隊捍衛台灣的能力充滿信心，強調「美國準備好了」，然台灣人民卻完全沒有準備，「不先自助如何有人助」！

美國必須遵守對中國「內政不干涉原則」。7月美國對台灣禁用「中華民國旗」事件，台灣各界竟然以冷處理方式對應，以掩飾中華民國的實際現狀。美國智庫研究員也只能以〈通〉文含蓄的告訴台灣人民，原因真相有待台灣人民自行探究明查。然美、中對峙持續升溫，民主國家陣營與社會共產主義兩勢力對決一觸即發，足以瞬息間定奪台灣的法定位和方向，在此急迫的關鍵時刻，在此僅以有限的資源對所有台灣人民傳達正確的資訊，期待喚起「台灣人民自決意識」，再延誤下去恐怕已經緩不濟急。何況，中華民國的台灣當局，還是企圖繼續掩蓋真相，阻止「台灣人民自決意識抬頭」，即使美台關係變動，大多數台灣人民也是無法得知。

總之，台灣人民必須以具體的行動先自救，將中國的還給中國才能救台灣。台灣憲法學會前理事長許慶雄教授: 任何方式對外表達獨立行動，就稱之為宣佈獨立。可見某政治實體代表當地住民，對國際社會「宣佈獨立」，並沒有明文規定之特定形式與條件。美國智庫研究員專論《外島與台灣的未來》隱晦地告訴台灣人民，必須及早促使台灣政府主動策劃放棄金門和馬祖，以及故宮中國歷史文物之行動，這也是台灣「宣佈獨立」的方式之一，就是將「台灣問題國際化」。

由台灣人民主動的站立起來，向國際社會正確的發聲，是符合民主程序、不會造成社會動盪，可行且務實的具體行動，期待有台派團體願意挺身而出、登高一呼，帶領不願意「被中華民國綁架」的台灣人民，為真正的「台灣獨立建國」運動再接再厲。



據說，美國國務院對台交往準則早已有明確規定，其中包括國旗等中華民國主權符號，不應出現在美國政府機構內或網站上，對此台灣人民有權利知道其中原因真相。示意圖／擷自總統府flickr