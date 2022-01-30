花東日本移民村

台灣花東地區，是遺留日本殖民印記最深刻的地方，從具有日本味道的地名就可以發現，例如：鹿野、豐田、林田、賀田，因為日本曾經計畫打造花東為日本移民大本營，根據《灣生回家》書中所述：戰後，從台灣被引揚的移民就有五萬多人，引揚日語就是遣送，國民政府曾經承諾：願意居留台灣者可以持續居留，最終國民政府卻食言而肥，嚴格規定被遣送者，登船時每人只帶一千日幣，夏冬衣服各一套，留在台灣的日本資產，也被國民政府沒收，回到日本的移民身無分文，遭到岐視，在戰後殘破的日本社會難以生存，這又是另一個悲劇故事。

1899年，最早移民來到花蓮就是賀田屋，當時移民村所在地就是現在的壽豐、鳳林、志學，1908年，日本政府有計畫移民，陸續進入花東地區，沿著花東縱谷，打造自己的家園，主要原因是日本逐漸出現人口澎漲的壓力，台灣土地肥沃，成為農民移入首選，於是日本移民村從花東到台灣南方開始建立，例如豐田、鹿野、林田、春日。

移民村仿照日式建築，有學校、衛生所、郵局，甚至神社，至今，豐田、鹿野仍然保存日本神社至今。

日本戰敗後，台灣日本軍人被引揚回日本有四十萬人，其他普通人民有十萬，移民村引揚有五萬多人。

如果你要尋找日本印記，去花東就對了，有日式木屋改造的咖啡館，餐廳，讓你宛如置身日本。



日本大竹引揚援護局。圖／擷自維基百科，公有領域

日本移民引揚的故事

「引揚」的日語意思就是遣送，1945年，太平洋戰爭結束，日本戰敗，滯留亞洲的日本軍民總共兩百多萬人，成為各國燙手山竽，台灣大約有四十萬，其中有一半是老百姓，比較特殊的是由日本政府有計畫移民台灣的人大約十萬，《灣生回家》這本書，就是描寫這一段遣送故事，戰後經過30年，當年被遣送回日本的移民，重新踏上台灣土地，探訪當年的住家和台灣朋友，譜出一段感人的跨國情誼。

日本政府計畫移民台灣的主因，當然是殖民因素，為解決人口增加，日漸不足的日本土地，1898年，首先踏上花蓮土地的日本移民，叫做賀田組，賀田應該是先遣部隊，他們的任務是學習適應台灣氣候、土地，然後向政府報告，賀田移民的地方，在今天的鳳林和壽豐、志學，1908年，固定的移民也先後到達花蓮，例如吉野組所在地，就是目前的花蓮吉安，只要你到花東旅行，從很多充滿日本印記的地名，就可以知道，這些地方都曾經是日本移民村，例如鹿野、瑞穗、豐田、林田、關山、池上、林田目前是林務局的林業博物館所在地。

日本移民村等於一個完整社區，包辦郵局、衛生所、學校、福利社，一切生活機能相當完善，甚至還興建信仰日照大神的神社，如今鹿野和豐田還完整保留日本神社，花東地區的日本木屋建築群也最多，如今成為最好的咖啡館和日式餐廳，移民村也拓展到南部，例如屏東春日。

1945年，通知遣送時間已經來到，日本移民村有很多人不願意回日本，因為離開日本之後，家鄉等於沒有財產和朋友，尤其戰後的日本生活困頓，還不如留在台灣歸化，起初，國民政府也同意這項歸化，但是，又擔心民變發生，無法應付，於是國府半途食言，甚至依照國際法，必須為日本人保留的資產，國府也竊佔為己有。

根據歷史紀錄；引揚登船的日本人，身上只能帶一千日幣，一套冬衣和一套夏衣，等於是掃地出門，多年在台灣打拼歸零，相對的來看，戰前到日本工作，滯留沖繩八重山的台灣人，因為戰爭無法回台，最後日本同意讓它們歸化為日本人，這一場戰爭帶來兩種不同的悲喜劇。