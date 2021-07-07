台灣如果能買到德國BNT疫苗，除了為台灣抗疫增加武器以外，更具有深刻的政治意義，簡單說：老共在歐洲已經吃不開，美中貿易戰開打以來，習近平內心篤定，沒有懼怕，更不擔心美中貿易脫勾，因為老習朝思夜想：可以聯歐抗美，簽署歐中貿易協定，如今看來此路已經不通，台灣闖關德國成功，就是重大政治指標。

這幾天，郭台銘開始對購買BNT疫苗保持低調，甚至避開記者追問，好像擔心煮熟鴨子又飛掉，如同郭董自稱「夜不成眠」，這種低調風格，的確有違過去郭台銘的豪邁個性。

7月2日，已經有國內記者引用英國「路透社」的報導說：台灣購買疫苗，應該沒太大問題，因為德國政府介入斡旋，不願意在國際上留下害怕老共而阻擋疫苗的印象，這個說法剛好曝露：老共確實在疫苗事件上干預施壓，阻擋台灣合法取得疫苗，路透的文章說：用獨家代理權理由，阻擋台灣直接和德國公司談判，才真正違法，我在6月21日的專欄：〈 看得見的紅色力量 〉，早已寫得很清楚，用狗屁獨家代理權，凌駕疫苗在國際上流通，不只反人道，而且違反國際法，以及世貿組織反壟斷法，許多搞不清楚國際法的台灣在地紅色縱隊還在瞎掰：「台灣政府非法繞過上海復星去談判」，可憐啊，藍色名嘴政客是多麼不用功。

美國介入是買到疫苗關鍵

7月4日，美國商業部長雷蒙多（Gina Marie Raimondo）受訪時坦誠：「接到台灣台積電高層來電，希望美國政府協助購買BNT疫苗」，美國介入，才是購買疫苗的關鍵，當然，美國和德國兩國如此賣力促成，這個人情債，未來勢必由台積電晶片來還，所以，我在6月這篇專欄中才說：「購買疫苗得以成功，郭台銘要感謝台積電」。

6月底，雙方法律文件已經簽署，行政院心裡已經篤定，才宣佈慈濟要買BNT疫苗，仍然循此管道，比照辦理，所以，8月初，總共一千五百萬劑疫苗會陸續到貨，台灣需要BNT，因為目前上場的疫苗，只有BNT疫苗可以讓未成年者施打。

老共阻擋台灣購買德國疫苗事件，到此急轉直下，老共眼看無法阻擋，卻還不忘吃台灣豆腐，國台辦在7月5日宣稱：「台灣地方政府可以向上海復星洽購疫苗」，國台辦如此轉變，其實來自北京指示，持續把台灣貶低為地方政府，7月4日，習近平和梅克爾，馬克宏展開視頻會議，對外新聞發佈稱：會談內容以防疫合作以及貿易和環保議題為主，我個人認為：台灣購買德國疫苗議題，也應該在內，否則國台辦不會快速轉變態度。



老共阻擋台灣購買德國疫苗事件在美國介入之後即無法阻擋。示意圖／Pixabay、網路，民報合成

「歐中貿易投資協議」，因為維吾爾族人權和香港問題，發生互相制裁，造成衝突，中共戰狼本質嚇壞歐盟各國，以致於協議文書，半途被擋在歐洲議會擱置，這是習近平最大失敗，未來能否解套，德法兩國態度是關鍵，梅克爾一向親中，但是這次德國大選，反中政策鮮明的綠黨崛起，加上民意對中共態度改變，去年中期，德國人討厭美國勝過討厭中國，去年底，民意又反轉，討厭中國已經大於討厭美國。

習近平態度突然放軟，不再阻擋台灣防疫所需疫苗，並不是基於對台灣善意，而是國際環境所逼，阻擋無效，這次老共疫苗政治外交，不只在台灣失敗，在其他亞非國家注射中共疫苗，也出現效果不佳，看來，中共在生化科技上還要加強。