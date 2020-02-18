網傳桃園、高雄有武漢肺炎確診訊息，調查局今（18）日表示，經查為臉書張姓用戶及高雄李姓市民所散布，已通知案說明，並以涉嫌違反傳染病防治法送辦。（示意圖）圖／Pixabay

武漢肺炎（COVID-19）造成人心惶惶，卻不時傳出網路散布假訊息事件，調查局再揪出不實散布者，日前網傳桃園、高雄有武漢肺炎確診訊息，調查局今（18）日表示，經查為臉書張姓用戶及高雄李姓市民所散布，已通知兩人到案說明，並以涉嫌違反傳染病防治法送辦。

調查局表示，經溯源調查，確認在網路媒體謠傳「桃園有2例武漢肺炎確診」的不實訊息，是臉書張姓用戶所散布，桃園市調查處已在17日通知其到案說明，證實其確有散布上述不實訊息之情事，據其供稱，消息來源是桃園地區某不知名民眾。

調查局指出，另一起於高雄謠傳「三民區黃○路○號○樓武漢肺炎確診送榮總」及「仁武區仁○路○號有2個疑似武漢肺炎」之不實訊息，經查為高雄李姓市民所散布，高雄市調查處已在今天通知其到案說明，證實其確有散布不實訊息，據其供稱，消息來源為不知名網路媒體，然後轉載至所屬LINE群組；以上2人均將以涉嫌違反傳染病防治法送辦。

調查局強調，中國武漢肺炎疫情日益嚴峻，國內陸續確診多起病例，居家檢疫及隔離人數也逐日攀升，民眾高度關注，調查局假訊息防制中心為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止不實確診疫情影響公共秩序及干擾防治作業，針對多起疫情假消息案件進行調查，呼籲民眾審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。