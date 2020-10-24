本書出版說明／亞太政治哲學文化出版社

2021年7月1日，中共建黨百年。

《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》，是世界第一部以中共建黨百年為切入點，探討當代人類末日危機的思想大家之作。

早在2012年9月，國際社會的絕大多數政客、學者、智庫研究人士，還在延續數十年的對中共綏靖主義的幻想中期待中國由於經濟增長而發生民主化轉型，袁紅冰教授當時就出版《人類大劫難》，預言習近平代表中共太子黨全面主宰中國國家權力意志之後，必然走上共產極權主義全球擴張之路，並給人類帶來世紀大劫難。

近十年以來國際形勢的發展，基本按照袁紅冰教授當年的預言演進，歷史已經論證了《人類大劫難》預言的真理性。《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》是《人類大劫難》的姊妹篇；在中共建黨百年，對人類命運詛咒百年的時刻，再次對國際社會發出當代末日危機的預警，預警的核心內容一言以蔽之：自由意志被迫與中共極權擴張意志的末日決戰，已經逼在眉睫。

美中貿易戰趨向兩大強權間的全面對抗，2020大瘟疫橫掃全球近二百個國家，正常的政治、經濟運作和社會生活秩序瞬間癱瘓。天象人禍頻頻示警，世界面臨歷史上從未有過的「萬年大變局」。國際社會處於普遍的焦慮和困惑中，大變局不知會把人類前途引向何方。

《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》是幫助人類走出大困惑的智者之書。

袁紅冰教授藉此書警示世界：二十一世紀國際政治的主題是中共極權主義全球擴張，是自由意志與中共極權擴張意志的末日決戰；末日決戰中，中共將逼迫人類回答一個終極之問，「隨自由一起在核烈焰中毀滅，還是在中共主宰人類命運立法權的國際政治奴隸制下生存」。

當代西方綏靖主義思潮是中共暴政獲得製造人類末日劫難巨大能量的最重要原因之一。袁紅冰教授對綏靖主義思潮橫行世界思想界近半個世紀的原因，作出從生命哲學到現實政治的全景式分析，其論說之深刻，足以振聾發聵於當下，並警誡將來。

美中貿易戰以來，一些剛從綏靖主義的夢幻中醒來的政客、學者開始討論新冷戰的概念，以及美中關係轉向戰略競爭。但是，只有袁紅冰教授一針見血指出，當代國際政治的核心內涵是中共極權全球擴張和國際社會對共產極權擴張的反制；新冷戰會迅速演變成政治哲學範疇的人類命運末日決戰，末日決戰既是自由意志與極權意志的決戰，也是人類與共產主義的最後一戰；決戰的結果決定人類未來的生活方式是自由民主的，還是極權專制的。

袁紅冰用雄辯而縝密的解析發出警示：2021中共建黨百年至2022年中共二十大之間，習近平發動征服自由台灣的台海之戰是大概率事件，而且台海之戰將一戰就決定當代人類末日危機之戰的最終結果；所以即將爆發的台海之戰既是人類末日之戰的首戰，也是末日之戰的終極決戰。國際社會必須全力助自由台灣擊敗中共侵略，保衛自由台灣，就是保衛人類的自由，就是保衛國際社會對於自由民主生活方式的選擇權。

袁紅冰還運用獨特視角和系統論的思維邏輯警示，中共製造「香港版國安法」事件，等於展開台海之戰的序幕之戰；2020美國大騷亂的後續效應，大疫中梅克爾德國背叛民主陣營的國際政治效應，將會被中共用來影響人類末日危機的走向。

袁紅冰教授具體分析二十一世紀人類的兩種前途。一種前途是中共暴政極權主義擴張贏得「末日決戰」，人類變成中共主宰的「人類命運共同體」中的政治奴隸；一種前途是中共暴政因內在矛盾的作用而「脆斷」式崩潰。袁紅冰教授對上述第一種前途的現實性的論述，如驚雷疾電，令人心神震撼。袁紅冰教授對上述第二種前途的可能性的論述，令人腦洞大開，有醍醐灌頂的感覺。

袁紅冰教授關於毛澤東、鄧小平、習近平三個時代中共政權「罪惡輪迴」的理論，思人所未曾思，言人所未曾言，獨闢蹊徑，極其深刻地揭示出鐵幕之後中共運作的邏輯過程。袁紅冰教授關於中國六．四全民反抗運動劃分兩個階段的理念，雖然論述不多，卻開啟觀察六 ．四事件的另一扇窗口。袁紅冰教授所有這些對中共內部政治狀態的解析，超凡脫俗，特立獨行，有助於國際社會準確地瞭解中國淪為當代末日劫難策源地之國的真實原因。

袁紅冰教授的多重警示，足以振聾發聵而又驚世駭俗。所以《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》，既可稱作大困惑時代的智者解惑之書，又是當代人類末日危機的警世之書。

解時代大困惑，警示末日劫難，這是思想大師的天職。另外，揭示時代困惑和末日劫難形成的終極原因，即政治哲學和生命哲學原因，才真正體現思想大師的價值。

《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》不僅從現實政治的層面為國際社會撞響當代人類末日決戰的警鐘，而且對末日劫難策源地國，即中國形成的具體原因，以及末日決戰的時間、地點和決戰方式都有明確具體的論說和預見；另外，也從終極原因的視角，引導國際社會關注當代末日危機形成的生命哲學基礎和政治哲學邏輯。

百餘年來，對極權主義和共產主義的研究是同人類命運生死攸關的顯學，相關著述可說汗牛充棟。《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》可稱作這個領域卓爾不群、出類拔萃的「皇冠之作」。袁紅冰教授從大歷史的高度俯察極權主義、共產主義的古老源流和現實依託，重新定義「極權政治」的概念，使極權主義、共產主義的哲學源起和現實政治發展邏輯，以前所未有的清晰感呈現出來。

袁紅冰教授用雄辯而又美感燁燁的論說，揭示這樣的一個文化主題：中共文化的核心價值，即西方文化極權意志，源起自古猶太智慧創造的上帝意志，後來又在歐洲中世紀形成現實政治形態，即基督教神權政治，並在近代通過納粹主義和共產主義兩次復活。

袁紅冰教授還提出當代自由哲學異化的概念，揭示自由哲學異化為「本能放縱」導致末日劫難的命運邏輯過程，更進一步論證科學理性的「雙刃劍」效應，即科學理性一方面提供現代化生活方式，另一方面也因為崇信物性邏輯的絕對真理性而使「心靈腐爛於物性貪慾」，加速自由哲學的異化。

據此，袁紅冰教授得出結論：為拯救當代末日危機，必先拯救心靈，拯救自由哲學。做為東方的詩者與哲人，袁紅冰還通過對末日危機的沉思，提出重建人類信仰的三項「聖誡」和「唯美之靈」的拯救信仰方案，為本書作餘韻未盡的結語。

《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》是思想大師之作，其精神價值和現實政治意義絕非多如牛毛的蛋頭學者的「學術八股」式的作品可以相比。

任何人都可以不同意或者反對本書的觀點，但卻不能不歎服袁紅冰教授思想之靈動清新、才華之豐茂綺麗、哲思之深邃壯闊、論辯之雄奇奔放，並被他的末日警示之論強烈震撼。

千萬年歷史間從來沒有過的時代大變局已經逼近，可人類中的大多數還是處在迷茫和困惑中，不知前途在何方。

中共極權擴張已經推動當代末日大劫難命運之輪，可人類中的大多數仍舊陷於思想的混沌，不知如何才能阻止劫難，拯救命運。

就在困惑和混沌的時刻，就在生命哲學危機和政治哲學危機共同作出末日預言的時刻，《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》應時而出，如警世的暮鼓晨鐘，從時代思想之峰的絕頂，傳向國際社會。誠如袁紅冰教授在書中所言：「站在絕望之巔呼喚屬於心靈的希望—《現代末日書》是東方智慧的末日拯救之書。」



袁紅冰新作《現代末日書—古老幽靈百年詛咒》。圖／民報合成

作者簡介

袁紅冰 原名袁紅兵，1952內蒙呼和浩特的漢人。流亡作家、中國著名自由主義法學家、詩人哲學家、作家、政治活動者、「中國自由文化運動」首席委員、《自由聖火》網站總編輯。曾任教北京大學法學系，並擔任法律系訴訟法教研室主任。「六四」期間組建「北大教師後援團」支援學生，1994共當局以「企圖顛覆社會主義制度」進行審訊，具體罪行有十八項，後被流放貴州，成為「中國當代訴訟史上的失蹤者」──美國國務院公布的1994、1995年人權報告之中國部分中，兩次提出的人權案例。

2004年8月獲澳州政治庇護，並成功在澳洲出版他的作品。嗣後，他的所有作品除早期香港外，均在台灣出版。