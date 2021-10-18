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每日國際焦點

17美國傳教士與家屬於海地首都太子港遭綁架。

俄羅斯於日本海出動米格31戰機，驅離美國 B-1B戰略轟炸機。

阿根廷國防部表示編列6.64億美元預算購買新戰機，但尚未決定購買機種，推翻先前媒體報導購買中國製梟龍戰機的消息。可能洽談印度光輝輕型戰機。

中國8月時試射可攜帶核子彈頭的高超音速導向飛彈，進入低軌道太空，繞地球一圈後，與目標誤差20多英哩。

日本

Skylark 餐廳推出機器人服務生以在疫情中減少接觸。

南韓

第三季汽車生產因晶片短缺減少20.9%。

中國

8月時試射可攜帶核子彈頭的高超音速導向飛彈，進入低軌道太空，繞地球一圈後，與目標誤差20多英哩。

印度

經濟復甦使10月上半月電力需求增加4.9%，雖然燃煤發電增加3.2%，太陽能增加30%，電力仍短缺1.4%。

菲律賓

法治指數在世界139國中排名102，在亞洲只勝過緬甸與柬埔寨。

馬來西亞

法治指數自第47名滑落到54名，法治分數降低1.4%。

越南

9月出口月減0.7%，進口減2.5%。2021年前9月出口年增18.8%，進口增30.8%。

俄羅斯

於日本海出動米格31戰機，驅離美國 B-1B戰略轟炸機。

歐盟

梅克爾呼籲歐盟，歐洲必須團結才強大，提醒妥協的重要性。

英國

前索馬利亞總理的前媒體顧問之子Ali Harbi Ali涉嫌議員刺殺案以反恐罪嫌被捕。

德國

綠黨黨內投票通過加入執政聯盟。

俄羅斯

首部太空拍攝電影順利完成12日太空拍攝。

瑞士

政府警告3萬家企業，面臨缺電時可能會下令要求減少一定比例用電。

西班牙

拉帕爾瑪島火山爆發無停止跡象。

烏克蘭

歐洲安全與合作組織於頓涅茨克的和平觀察任務受到當地親俄民眾抗議，因而決定取消。

捷克

勝選的反對黨計畫組閣後降低預算赤字3000億克朗（137.2億美元）。

希臘

人權運動者於雅典北京2022冬季奧運聖火儀式抗議北京違反人權。

美國

14日派遣阿利·伯克級驅逐艦Dewey 號駛過台灣海峽，15日接續加拿大巡防艦Winnipeg號駛過台灣海峽，中國叫囂抗議。

墨西哥

總統表示無意接受比特幣為法定貨幣。

巴西

高失業率、高輟學率，高達35.9%的18〜24歲年輕人既未求學也無工作。哥倫比亞也達34.5%。

阿根廷

國防部表示編列6.64億美元預算購買新戰機，但尚未決定購買機種，推翻先前媒體報導購買中國製梟龍戰機的消息。可能洽談印度光輝輕型戰機。

智利

預計2035年禁止大多數非電動車。

委內瑞拉

政府停止與反對黨溝通。

海地

17位美國傳教士與家屬於首都太子港遭綁架。

以色列

名列2020年以來遭駭客勒贖攻擊的前10大國家，分別為以色列、南韓、越南、中國、新加坡、印度、哈薩克、菲律賓、伊朗、英國。

沙烏地阿拉伯

將阿拉伯灣一處鑽油平台改建為800房間主體旅館。

土耳其

總統艾爾段稱美國提議軍售土國F16戰機交換土國投資F35計畫。

伊拉克

大選投票率43%。

埃及

與塞浦路斯簽訂合作備忘錄，研究建立埃及與塞浦路斯之間的電力連接計畫。

敘利亞

譴責以色列狙殺Medhat Al-Saleh，稱其為敘利亞前議員。

黎巴嫩

軍方調查14日火拼中涉嫌向群眾開槍的士兵。

約旦

表示目前無計畫飛敘利亞航線。

突尼西亞

議員涉洗錢與逃稅被捕。7月以來連續第4位議員遭逮捕。

葉門

胡塞叛軍進軍舍卜沃、馬里布。

民主剛果

議員選舉中選會主委，總統支持者與反對者遊行衝突。

布吉納法索

舉辦全非電影節。

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