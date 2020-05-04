《京都新聞》稱：目前京大病院的口罩也嚴重不足，所以，連醫生一週也只能分配數枚使用，有些醫生都用紗布自製克難口罩以濫竽充數。示意圖／Pixabay

今晨，看到昨晚（5月3日）18:50pM京都新聞發布一則，令所有醫護人員都會感同身受的不好消息，我的母校京都大學附屬病院，在新冠病毒的肆虐下，醫療物資短缺，居然連救急救命用的開刀房，其手術衣(gown)，都嚴重不足，正「懸念節約」中。

根據《京都新聞》訪問京大病院的醫師稱:「由於手術衣不足，如此下去的話，將不能再進行手術了，目前我們能作的只是儘量減少不必要的手術」,由該京大病院醫師所吐露的心聲可以看出，既使是最近幾年內，連續得到二位諾貝爾醫學獎的京大病院，也難逃病毒的魔掌，同樣地陷入愁雲慘霧中。

該醫師又對《京都新聞》的記者說:「開刀房手術衣不足的情形，早在四月中就已經向院內的職員申訴過，但始終沒能改善，目前只能從減少手術，或減少手術人員（原本執刀醫+副手數人）變成（執刀醫一人+副手一人）著手」。

由於開刀房的手術服，是基於保護醫師及病人而使用，必需是經過高壓滅菌後才能穿用，而附護衣的代用品雨衣是無法取代的。所以該醫師又說:「一些生命悠關的手術可能會因而有所延誤」,他又說:「雖然儘量減少非緊急性的開刀，但，各科的判斷標準不一，所以，不能徹底執行」,其無可奈何之情，溢於言表。

《京都新聞》稱：目前京大病院的口罩也嚴重不足，所以，連醫生一週也只能分配數枚使用，有些醫生都用紗布自製克難口罩以濫竽充數。

該記者曾經詢問過「京都府健康福祉總務課」,該課官員承認： 由於重視飛沫感染的預防，而盡力去籌備防護服， 而疏忽了手術服的確保，今後會加強注意云云。

京都大學附屬病院，尤其是手術室由於手術服的嚴重不足已陷入幾乎不能開刀的窮境，為了慎重起見，今晨我特別打電話給我的學弟，京大病院産婦人科的万代昌紀教授求證，他不但證實此事，而且說，產婦人科生產時用的手術服也將見底，期盼我能出援手，以解他們的燃眉之急。

所以，又，再度厚顏地暫借《民報》一隅，緊急向娘家台灣，誠摯的呼籲，如果行有餘力，敬請捐購「開刀房的手術服」（滅菌過一次使用型也行，或可供高壓滅菌的反覆使用型亦可）給需要孔急的京都大學附屬病院。

善心義舉人士，敬請與「全球台湾醫衛總会」GTMA連絡

蔡宗諺秘書長 0988-249-847

2020年5月4日

參考資料:京都大學附屬病院外科用的手術服,嚴重不足,只能「懸命節約」除了緊急性,儘量減少手術或無法手術。 「手術ができなくなる」京大病院医師が吐露 ガウン不足、入室制限で懸命の節約 （京都新聞）