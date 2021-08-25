儘管面臨來自國內和國際上要求延長阿富汗撤離最後期限，美國總統拜登（Joe Biden）堅持在8月31日最後期限之前完成美國在阿富汗的撤離工作。

白宮表示，拜登政府正在結束讓美國人、阿富汗人和第三國的國民在最後期限之前離開阿富汗的撤離行動，以便撤出美軍人員和裝備。「我們目前正努力在8月31日之前完成，」拜登星期二（8月24日）下午在白宮說。「我們越快完成越好。每天的行動都給我們的部隊帶來更多的風險。」

拜登說，自8月14日以來，截至週二下午，美國已經幫助轉移了7萬零7百人。但他承認，在最後期限之前完成行動，取決於塔利班在允許被撤離人員進入機場方面的合作。他說，他已經要求五角大樓和國務院制定應急計劃，如有必要，將調整這個時間表。

拜登在講話中沒有提到在最後期限之前結束撤離航班，但白宮新聞發言人莎琪星期二向記者證實，「需要有收尾的時間」。莎琪沒有提供「操作方面的細節」。她說，駐喀布爾的美軍正面臨來自「伊斯蘭國-忽羅珊」越來越多的威脅。該網路自稱是活躍在中亞和南亞的激進組織「伊斯蘭國」的分支。

週二稍早，美國國防部新聞秘書約翰·科比（John Kirby）證實，軍方在最後期限到來之前需要收尾時間。「粗略地說，你至少需要幾天的時間，才能把我們在機場的兵力和設備安全有效地撤回，」科比在一次新聞發布會上對記者說。「我不會說具體的時間。」對此白宮沒有回應。七國集團討論阿富汗問題，有幾位領導人敦促拜登讓美軍在下星期的最後期限之後繼續留在阿富汗，為正在進行的多國撤離阿富汗的努力提供便利。據白宮稱，拜登向七國集團領導人表示，在喀布爾的任務「將在實現我們目標的基礎上結束」。會議結束後，英國首相強生（Boris Johnson）表示，七國集團已經就一項與塔利班打交道的計劃達成一致，前提是他們允許即使在8 月31 日截止日期之後仍希望離開本國的阿富汗人安全通行。但是塔利班已經拒絕延長最後期限。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）星期二在喀布爾舉行的新聞發布會上說，美國有能力從阿富汗撤軍，而且必須遵守8月31日的最後期限。穆賈希德說，美國在這一日期之後將阿富汗人撤出阿富汗都將是「非法行為」、「重大錯誤」。「我認為，當塔利班繼續違反他們在2020年2月29日協議下的義務時，而且當如此多的美國的阿富汗朋友在他們自己的國家仍然處於危險之中時，美國卻覺得必須遵守自己設定的最後期限，這是一個重大錯誤，」有自由主義傾向的布魯金斯學會的高級研究員邁克爾·歐漢倫（Michael O'Hanlon）說。

「我們對塔利班有很大的經濟影響力，也有可信的軍事力量，如果他們開始向我們開槍，我們可以用這些力量進行報復，」歐漢倫補充說。目前還不清楚7萬零7百名被撤離的人員中有多少是阿富汗人。人權組織說，阿富汗人發現，即使不是不可能，也很難通過塔利班佈在機場周邊的檢查站。「我們對拜登總統不幫助最易受傷害的阿富汗人就離開的決定感到失望。我們人權界正在急忙弄清楚美國的撤離對他們意味著什麼，」人權觀察的華盛頓負責人莎拉·霍爾溫斯基（Sarah Holewinski）說。

越來越多的美國官員也警告說，儘管撤出阿富汗的人流增加了，但還需要更多的時間。

民主黨聯邦眾議員亞當·希夫（Adam Schiff）週一對記者說，撤離工作不太可能在本月底之前完成。他說，「只要有必要」，美國就應該保持軍事存在，以便讓所有美國人撤出阿富汗，並履行「對我們的阿富汗夥伴的道德和倫理上的義務」。拜登政府的成員表示，他們將繼續與塔利班就撤離人員的安全通行進行談判。有關官員證實，美國中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）星期一在喀布爾與塔利班最高政治領導人阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）舉行了會晤。



美國加快從阿富汗撤離的行動。示意圖／擷自PBS News hour影片