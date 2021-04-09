白宮國安會中國事務資深主任羅拉･羅森伯格（Laura Rosenberger）星期四參加美國智庫布魯金斯學會座談時指出，拜登政府無論是堅守國際秩序、普世價值，都與跨大西洋還有印太地區的盟友合作，一同面對中國。

而歐洲國家和公司因為新疆問題遭到中國制裁和杯葛，美國深切關注中國的報復行為，這是中國在使用強制經濟手段傷害經濟自由，美國與盟友站在一起。

羅森伯格表示，拜登政府在全世界都堅守人權，制裁也必須各國一同實施才會有效果，現在許多國家一同實施制裁，也表示各國對人權價值還有民主價值的堅守。

羅森伯格說，拜登政府也將在某些能夠有彈性的領域，與盟友合作，包括在美國本身的一個中國政策範疇內，促進美國與台灣的關係。

白宮國安會中國主任羅森伯格說：「我想那是很重要的，尤其跟我們的民主盟友們一起，我們可以合作拓展台灣的國際空間，讓台灣適切參與國際組織，並在需要努力的領域接觸與合作。當然台灣，就像許多我們的歐洲盟友一樣，經歷了對民主的威脅，如假資訊等，各種超級威脅，我想在那些方面有許多可以做的，可以從那些議題上學習教訓。」

拜登政府提倡世界民主政體合作，羅森伯格認為，包括美國、印度、日本、澳大利亞的《四方安全對話機制》（QUAD）就是一個「跳板」（springboard），將從這個基礎上來擴展。美國要與盟友互補。羅森伯格表示，拜登政府將這些關係都視為可以繼續發展的平台。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）星期三在白宮曾說，美國將與盟友一同以攻擊加防禦的雙管齊下手段，來與中國進行長期競爭。星期四商務部宣布，七家中國公司因為制造超級電腦供中國軍方使用，涉及從事危害美國國家安全或外交政策利益活動，而被列入實體清單，除非獲得特別許可，美國企業與個人不得與之往來。

商務部長雷蒙多：「超級電腦能力是許多、或許幾乎是全部的現代武器與國家安全系統，如核武跟超音波武器等，都是關鍵的。商務部將盡本部所能來避免中國利用美國科技來支持其破壞穩定之軍事現代化的努力。」

美國能源部長葛蘭宏（Jennifer Granholm）星期四以自己在中國親身的經歷，強調美國不能在新科技競爭當中落後。



美國能源部長葛蘭宏（Jennifer Granholm）。圖／擷自ＶＯＡ

能源部長葛蘭宏說：「我當時站在一個中國市長的旁邊。在示範進行當中，他靠過來對我說：『你認為美國何時會有清潔能源計劃？』那是好多年前了，當時我說:「不知道，現在很分歧，國會當中很難取得共識。」他看著我，然後微笑著說：「慢慢來。慢慢來。」因為中國將我們的被動，視為他們的機會。」

葛蘭宏表示，綠色能源預估將有23萬億的商機，並將創造高薪，有工會保障的工作機會，拜登政府要確保這些綠能工作僱用美國工人，綠能設備在美國制造。

日本首相菅義偉將在下星期五（4月16日）訪問白宮，他將是拜登政府任內第一位造訪的外國領導人。被問到兩人是否將討論限制出口半導體晶片到中國，白宮發言人莎琪表示，兩人將會討論包括半導體短缺等廣泛議題，並將在會面之後召開聯合記者會。