「這幾年來，我們在歷經改革的困境和校友總會被撕裂的痛苦之後，我們再度團結具有理想與公義理念的高醫人」。台灣高雄醫學大學全球校友總會榮譽會長劉景寬說：「今日，我們要重新出發，開創新局！」。

以台灣為名！承續並發揚杜聰明精神的「台灣高雄醫學大學全球校友總會」3月7日召開第一屆第一次會員大會，正式宣告成立！江文舜獲選擔任第一屆理事長，大會主席劉景寬被推舉為榮譽理事長。

劉景寬為高醫大第六、第七任校長，其治校與療專業領域備受推崇外，他在校長任內致力於高醫轉型正義，完成高醫校史三大冊以彰顯校史真相及保存高醫傳承，引領臺灣大學自治的發展。

劉景寬領導發展臺灣行為神經學及臨床神經心理學。歷任臺灣神經學會理事長、臺灣臨床失智症學會創會理事長，為失智症及腦中風專家、臺灣遠距醫學先驅，榮獲2015年臺灣醫療典範獎。尤值一提的是，日前也接下台灣醫療史學會理事長。

※「台灣高雄醫學大學全球校友總會」大會主席劉景寬校長致詞全文：

籌備會召集人蕭悧悧學姐、北美曾陳蕙詩學姐、中國校友會江文舜

校友、各位創會會員：大家午安大家好！今天齊聚在這裡，還有在視訊連線中的美國、日本和中國的校友，大家都是擁有共同的「高醫DNA」的高醫人。

這幾年來，我們在歷經改革的困境和校友總會被撕裂的痛苦之後，我們再度團結具有理想與公義理念的高醫人，今日，我們要重新出發，開創新局！

面對母校與校友會的狀況，我忍不住要引用《雙城記》的名句，而將之翻轉來用更適合：「這是最壞的時代，也是最好的時代；這是愚蠢的時代，也是智慧的時代；這是懷疑的時期，也是信仰的時期；

這是黑暗的季節，也是光明的季節；這是失望之冬，也是希望之春！…」

是的，我們走過失望之冬，今天，我們迎接充滿希望的春天！在 2014 年以來的「全球校友會聯合會」的基礎上，今天，高醫人共同創立了「台灣高雄醫學大學全球校友總會」！我們遵循了創辦人杜聰明博士的校訓，我們記取創校時期師長們篳路藍縷的貢獻，我們承繼了歷任校長和歷任院長為高醫奮鬥不懈的精神，我們深深懷念在高醫校園共同成長的歲月，我們珍惜校友們之間以 DNA 串連的情誼，我們愛護孕育我們學業與事業的母校，我們希望結合海內外校友的力量促進母校的進步與發展！

讓我們像校歌所唱誦的：「高醫人，齊奮起！高醫人，齊奮起！為今日的成就歡呼，為明日的理想邁進。」

敬祝 大會順利成功！ 海內外校友健康快樂！ 謝謝各位

※「台灣高雄醫學大學全球校友總會」理監事名單

理事長江文舜、榮譽理事長劉景寬

理事：黃立宏、黃鵬國、曾陳蕙詩、詹智鈞、江博暉、柳季青、楊昌熹、吳國揚、邱昭景、蕭悧悧、賴德仁、陳國昭、楊森安、李康豪、陳致舟、張軍堯、陳行得、蔡爾輝、林崑峯、廖倍顯、連政平、翁德育、王國華、王建仁、江文舜、王燕燕、蔡有仁、林其宏、吳隆傑、馮玉東、蕭偉志、劉育政、陳秋坪、洪玉珠、張淑真

常務理事：黃立宏、江博暉、蕭悧悧、賴德仁、蔡爾輝、廖倍顯、連政平、江文舜、王燕燕、馮玉東、洪玉珠

監事：林正泰、陳政宏、蘇拯誠、黃季昌、阮榮泰、許為勇、許明倫、楊士磐、陳啟佑、曾億郎、徐嘉源

常務監事：林正泰、許明倫、徐嘉源

監事召集人：許明倫

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※以台灣為名！承續發揚杜聰明精神「台灣高雄醫學大學全球校友總會」正式成立！*2021/3/7

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