總統蔡英文在25日的第二場政見發表會中抨擊韓國瑜的「重啟核四」是「用命發電」，並詳述自己任內推動的能源轉型政策。圖／畫面擷自中選會網站直播影片

總統蔡英文今（25）日在中選會公辦第二場政見發表會中，解釋民進黨政府的綠能政策，並針對對手國民黨總統候選人韓國瑜所稱「重啟核四」、批綠營「用肺發電」，蔡英文說：「我要鄭重告訴大家，『這些都是謠言』！」早先，韓國瑜曾偕同前總統馬英九召開記者會，抨擊執政黨能源政策是用肺發電：蓋風電廠要花2兆、電價上漲5成……等，並表示當選後會重啟核四。在今天的政見發表會中，遭到蔡英文重砲回擊。

蔡英文表示，政府發展風力發電不是花2億蓋電廠，而是帶動民間上億元投資；還說「如果政府不買風電，難道買更貴的核電、買更多的火力發電嗎？」蔡英文點出馬政府曾宣示2015完成國內首座離岸風電廠，結果跳票，台灣電力結構被鎖死在燃煤和核電，蔡英文認為馬政策跳票才是主因。

蔡英文說自己任內全力推動綠能，三年來已陸續展現成績：太陽光電裝置量是馬政府3倍、首座離岸風電示範風場完工商轉。她還舉GOOGLE投資台南資料中心為例，聲稱台灣供電穩定無虞。

蔡英文表示她沒想到韓國瑜團隊用落伍觀念批評綠能，並抨擊韓的2035計畫，「不只是要核四，還需要核五，甚至還要核六，等於台灣同時有三個全速運轉的核電廠，產生的核廢料會有多驚人？風險有多大？」她質疑韓國瑜說：「你要不要問一下新北市民意見呢？」蔡英文繼續說道，核四廠在北部都會區，人口密集，一旦發生事故，後果不堪設想，並形容韓的政策才是「用命發電」。

蔡英文追問韓國瑜：「主張重啟核四的同時，核廢料的問題有解了嗎？」她說自己任內從追求不缺電，再到有能力進行能源轉型。她說選後還會繼續推動，預計2025年綠能發展有上兆產值，台灣可望趕上綠能供應鏈，成為亞洲綠能典範。