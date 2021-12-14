台灣養殖漁業具國際競爭力，最主要的四大養殖魚類：鯛魚、鱸魚、虱目魚、石斑，過去最主要外銷至中國、日本、泰國、美國…等國家，在2014年時，出口值約有19億美元。台灣漁業水產品的優異品質，連帶提升了國際市場的競爭力，除了外銷之外，也常被用來作為餐廳桌菜宴客使用，在一般消費者心目中算是難以取得的高貴菜餚。不過，隨著台灣養殖技術的進步以及透過加工廠的加以包裝改良後，現在想吃到這些魚再也不是件困難的事情。除了上述提及的四大養殖魚種之外，其他適合入菜餐飲的魚種包含鰻魚、文蛤、白蝦、魷魚圈、虱目魚皮、虱目魚丸、小卷…等。期盼餐廳業者及民眾能多加使用台灣漁產。

漁業署指出，漁業嘉年華線上購魚平臺成立以來，推出各檔期活動屢獲消費者的肯定及好評，於本年度陸續推動虱目魚季、防疫水產箱、鰻魚季、中秋海鮮饗宴、石斑魚季、歲末年終感謝季等檔期促銷優惠，獲得廣大消費者熱烈迴響。同時也預告明年度的漁業嘉年華活動檔期更是「全年不間斷」，預計包含新春年節辦年貨、石斑魚季、端午海鮮購、虱目魚季、中秋海鮮饗宴以及歲末年終等六大檔期主題活動，盼能讓全民共享臺灣優質水產與支持臺灣漁業。也希望民眾及餐廳店家多加使用國產魚產品。

(漁業嘉年華中秋企業消費者團購慶記者發布會。)

(漁業嘉年華國產漁產品年終感謝季暨新年度活動發布會。)

支持台灣漁產時刻不停歇，就有業者為此構思「我愛台灣魚：iFish」標章計畫，目的是鼓勵餐廳業者使用台灣漁產食材入菜，不僅讓消費者補充優質蛋白質，亦能協助台灣漁民增加魚產內銷量，一同響應支持台灣優質魚產品。目前為試辦理階段，只要餐廳店家有使用1種(含)以上的台灣漁產食材，就有資格加入「我愛台灣魚：iFish」標章計畫，凡是在2022/1/31前加入的餐飲業者，便有機會免費參與111年度一整年的行銷曝光活動。在此同時計畫業者也在其粉絲專頁舉辦「我愛台灣魚：iFish」標章LOGO票選，民眾只要參與投票並tag一間你希望他用台灣漁產的餐廳店家粉專就有機會抽到魚製品等相關好禮。詳細活動內容請至：https://reurl.cc/vglgnk，或搜尋新鮮美食網粉絲專頁。

進一步瞭解我愛台灣魚：iFish標章，加入LINE@官方帳號：@826jfovl或致電02-2389-9111#222周小姐，做詢問。

(鼓勵餐廳業者加入我愛台灣魚計畫。圖/我愛台灣魚：iFish標章LOGO設計構思)