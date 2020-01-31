袁紅冰指出，國民黨權貴家族，都在中國共產黨的統治下的政治體和經濟體系中，擁有重大的經濟利益和政治利益。國民黨已經共產黨化，國民黨已經變成中共的一個政治代理人團隊。圖／民報資料照

武漢肺炎疫情延燒時，台灣宣布管制口罩出口一個月，遭到國民黨前立委蔡正元的激烈批評。武漢肺炎疫情蔓延，蔡正元的動作並不奇怪，因為在王立強「諜對諜」案中，他不但惹上一身騷，並且也「黑到底」，當然要藉機「發難」，讓自己徹底的「洗白」。

蔡正元表示，中國陷入武漢肺炎困境，是台灣打國際宣傳戰的最好機會，而台灣的優勢在於人道主義，他痛批總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，在除夕宣布禁運口罩，「國際輿論會站在台灣這邊才怪！」蔡更說，中國改天找碴回敬，國際輿論也只會冷眼旁觀。

蔡正元的話，講得真精彩，符合他一貫的風格與立場，一點也不奇怪，而他前一陣子，搞出一個很大的紕漏，當然要趁著這次武漢肺炎疫情發生，扳回一城，所以他會急著表態，想要「洗白」，不是没有原因的。

王立強向澳洲政府爆料，中國用金錢收買台灣的政客與媒體，中國反應說，這是假的消息，他才不是間諜，是詐騙犯。國民黨也對外說，這是假的，是民進黨的「陰謀詭計」，可是這個事件嚴重衝擊2020總統大選國民黨選情，是個事實。

接著就發生「諜對諜」的政治戲碼，蔡正元打算舉行記者會，指邱義仁和民進黨涉及王立强投誠案，結果卻反被澳洲方面打臉，過程曲折、荒謬，如果拍成電影，保證一定賣座。

蔡正元在這個過程中，扮演重要角色，他透過中國商人跟王立強聯繫，安排好劇本，打算選前開記者會給民進黨「死」，没想到中國流亡作家袁紅冰臨時插上一腳，適時公布蔡正元手機繁體字通訊截圖，將蔡正元「打回原形」，使得原本要攻擊民進黨，反而會變成媒體追問大會。

袁紅冰公布的通訊截圖，對蔡正元而言，是嚴重的政治致命傷，他傳給王立強一張與中國領導人習近平的照片，成為蔡正元利用王立強誣告民進黨的「鐵證」，蔡正元也許是想要用照片證明，他與習近平的關係，可是卻是犯了「兵家大忌」，他的做法，如果没有取得同意的話，就是假傳「聖旨」，該當何罪呢？

袁紅冰指出，國民黨的幾乎所有的權貴家族，現在都在中國共產黨的統治下的政治體和經濟體系中，擁有重大的經濟利益和政治利益，所以從這個角度講，國民黨已經共產黨化，國民黨已經變成中共的一個政治代理人團隊。

蔡正元由於不是權貴家族出身，他長年以來，一直處心積慮，想要在這個結構裡頭「力爭上游」，擁有一席之位，没想到會在王立強案上跌了一跤，黑到底，在武漢肺炎疫情事件上的發言，可以看得出來，他極力表態，說明自己的立場，這是聰明的選擇，可是是否能夠得到具體的成果，則有待進一步的觀察。

長期以來，蔡正元的作用，往往是幫倒忙，結果是越幫越忙，王立強案如此，這次的武漢肺炎事件也是如此，政壇人物像他這樣富爭議性，又没有自知之明的人，多的是，他多講一些話，發做一些事情，只會讓他更減分而已！